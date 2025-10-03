Marcela Feudale se despidió de LAM y reveló detalles de su próximo programa

Tras ganar el Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico, LAM sufrió una pérdida que sorprendió a todos. Marcela Feudale anunció su salida del ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

La locutora llegó a ser parte esencial del programa, pero según su relato la decisión responde a un nuevo desafío profesional que le ofrecieron y que no pudo rechazar.

Marcela Feudale se despide de LAM por un nuevo proyecto

"He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente", contó Feudale, quien debutará en noviembre con su propio ciclo.

Además, se expresó a través de su cuenta de Instagram donde agradeció el cariño que recibió tras anunciar su salida del programa, así como agradeció a sus colegas: "Gracias por tanta gente que me escribe por los cambios en mi vida profesional. Me entristece dejar la etapa LAM donde disfruté, discutí, crecí", comenzó en una historia de fondo negros y letras blancas.

Marcela Feudale a través de Instagram

Para finalizar, se mostró entusiasmada por el nuevo proyecto y agradeció a sus compañeros nombrando uno por uno, desde el conductor hasta cada una de las angelitas con la que compartió estudio: "Pero se abre una nueva y bella etapa en Radio 10 que tengo muchos deseos de vivir".

La propuesta no sólo implica un cambio de pantalla sino también un salto en su rol, ya que ahora será ella quien lleve adelante el programa y es por eso que la nueva etapa llega con varias responsabilidades y un estilo diferente al que mostró en televisión: "También me ofrecieron escribir en el portal con firma y una serie de cosas más. Voy a hacer actualidad y política con humor. Van a estar Jorge Halperín, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi", señaló Marcela Feudale sobre el proyecto que se emitirá bajo el nombre de Feudalísima.