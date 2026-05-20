Alerta y miedo por el hantavirus: aumentan los contagios, crecen las muertes y preocupa un brote fuera de temporada

La escena parece sacada de una película epidemiológica: científicos con trajes de bioseguridad recorriendo bosques helados de Tierra del Fuego, trampas distribuidas entre senderos y costas, laboratorios montados de urgencia en Ushuaia y un virus mortal que sigue dejando contagios y muertes mientras los especialistas admiten que todavía "no hay muchas certezas" sobre lo que está ocurriendo. El hantavirus volvió a encender todas las alarmas sanitarias en Argentina.

El hantavirus proviene de roedores infectados

Y esta vez, el temor crece por una combinación inquietante: el aumento sostenido de casos, una mortalidad elevada y un brote que avanza en pleno otoño-invierno, una época en la que históricamente la enfermedad solía disminuir. Según confirmó el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, durante la semana epidemiológica 17 se detectaron tres nuevos casos en Río Negro, Jujuy y Chubut.

Con esos registros, el total de contagios confirmados en la temporada 2025-2026 ascendió a 105. La región Centro concentra más de la mitad de los casos, mientras que el NOA presenta la tasa de incidencia más alta del país. Pero el foco de máxima preocupación está puesto en la provincia de Buenos Aires, donde las cifras comenzaron a dispararse de manera inusual.

En lo que va de 2026 ya se confirmaron 18 casos y siete muertes. En el mismo período del año pasado se habían registrado 12 contagios y ninguna víctima fatal. El salto encendió una señal de alarma inmediata entre epidemiólogos y autoridades sanitarias. "Si bien históricamente el período otoño-invierno presenta menor incidencia, en este momento se registra una situación de brote", reconoció uno de los informes oficiales bonaerenses.

El hantavirus avanza en Argentina

El dato más inquietante surge del índice epidémico utilizado por el sistema de vigilancia sanitaria: actualmente se ubica en 1,67, muy por encima del umbral de 1,25 que define oficialmente una situación de brote. Detrás de las estadísticas aparecen historias devastadoras. Entre las víctimas fatales registradas este año hay una niña de 10 años de General Belgrano, una mujer de 35 años de Arrecifes, un joven de 23 años de Lobos y varios pacientes que evolucionaron rápidamente hacia cuadros respiratorios críticos. La enfermedad puede comenzar como una gripe común: fiebre, dolores musculares, escalofríos, náuseas.

Pero en apenas 48 o 72 horas puede transformarse en una emergencia médica letal. El virus ataca los pulmones, provoca edema bilateral, insuficiencia respiratoria aguda y, en los casos más graves, choque cardiogénico. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus representa la forma más severa de la enfermedad y obliga muchas veces a internaciones en terapia intensiva. De hecho, entre los casos confirmados y probables en Buenos Aires, al menos 11 pacientes necesitaron cuidados intensivos. La situación se volvió todavía más inquietante después del brote detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia.

Allí ya se identificaron 11 casos vinculados al episodio: ocho confirmados -todos correspondientes a la cepa Andes-, dos probables y uno inconcluso. El brote dejó además tres muertos y abrió una hipótesis todavía más alarmante: la posible transmisión de persona a persona durante el viaje. Según informó el Boletín Epidemiológico Nacional, la evidencia reunida hasta el momento sugiere que el caso índice habría adquirido la infección antes de embarcar y que luego el virus se habría propagado a bordo. El análisis genético preliminar mostró secuencias "muy similares" entre los distintos infectados.

El hantavirus avanza en Argentina

Entre los nuevos casos confirmados aparecen un pasajero francés que presentó síntomas durante la repatriación y un ciudadano español diagnosticado al regresar a su país. También se investiga un caso inconcluso en Estados Unidos. Frente a ese escenario, el operativo desplegado en Tierra del Fuego tiene dimensiones inéditas. Equipos del Instituto Malbrán viajaron a Ushuaia para intentar reconstruir el origen del brote y determinar si existen reservorios del virus Andes en zonas visitadas por los pasajeros.

Con apoyo de Parques Nacionales y autoridades provinciales, los especialistas instalaron cerca de 200 trampas en bosques, senderos y áreas costeras. Cada captura activa un protocolo riguroso: los roedores son analizados para detectar rastros virales y, si dan positivo, sus tejidos son preservados para estudios genéticos posteriores. La investigación tiene además un desafío adicional: en Tierra del Fuego prácticamente no existen antecedentes de estudios sistemáticos sobre hantavirus en roedores silvestres. Eso obliga a los científicos a trabajar casi desde cero, en una carrera contrarreloj para entender cómo se originó y dispersó el brote.

Mientras tanto, los especialistas advierten que el virus sigue circulando en ambientes rurales, periurbanos y semirrurales, impulsado posiblemente por condiciones ambientales favorables para la proliferación de roedores. El hantavirus se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o heces de animales infectados, especialmente el ratón colilargo. Pero algunas variantes, como ciertas cepas del virus Andes, también pueden transmitirse entre personas, una característica que vuelve aún más delicado el escenario actual.

Evacúan pacientes de un crucero aislado por un brote de hantavirus que ya dejó tres muertos

Ante el avance de los casos, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones: ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos, evitar el contacto con excrementos de roedores, utilizar lavandina para desinfectar superficies y extremar cuidados en zonas rurales o con presencia de malezas y basura acumulada.