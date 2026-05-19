Sergio Lapegüe habló de su futuro como abuelo y una frase de su hija lo dejó totalmente expuesto

En una noche cargada de figuras y glamour, Mica y Sergio Lapegüe dijeron presente en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y compartieron la enorme felicidad que atraviesa la familia con la llegada del primer nieto del periodista. Entre sonrisas, emoción y algunas confesiones divertidas, padre e hija dejaron en claro que viven uno de los momentos más especiales de sus vidas.

"Me estoy preparando porque estamos muy emocionados. Es algo muy lindo que queríamos y deseábamos muchísimo", expresó el conductor visiblemente movilizado por esta nueva etapa familiar. Pero fue Mica quien aportó el detalle más tierno y dejó al descubierto el costado más sensible de su papá como futuro abuelo.

Sergio Lapegüe y Mica Lapegüe dijeron presente en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

"Para que te des una idea, mi mamá me dice que nunca me fue a comprar nada a mí y a la nieta ya le compró de todo", dijo entre risas, dejando en evidencia la ansiedad y felicidad de Lapegüe por la llegada de la bebé.

Consultado por BigBang sobre si será un "abuelo baboso", el conductor no dudó ni un segundo: "Sí, aparte es el primer nieto... imaginate". La frase despertó ternura inmediata y mostró a un Sergio completamente atravesado por la emoción.

Más allá del costado familiar, también hubo lugar para hablar de televisión y de los límites profesionales que hoy tienen claros. Cuando BigBang le preguntó qué proyecto no aceptarían hacer a esta altura de sus carreras, Sergio fue contundente: " Me ofrecés entrar a Gran Hermano por un millón de dólares y te digo que no" .

Mica coincidió con la postura de Sergio Lapegüe y ambos remarcaron que se sienten plenos con el presente que atraviesan, tanto en lo personal como en lo laboral: "Lo que estamos haciendo está bien", cerraron, felices y agradecidos por el momento que les toca vivir.