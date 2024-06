Marcelo Tinelli en la lona: destapan que América le bajó el sueldo, ¿cuánto cobra ahora?

Marcelo Tinelli está cada vez más solo, no solo por la audiencia que lo dejó desolado con lo que podría haber sido un botón con le futbolista Lionel Messi, sino que también le soltaron la mano desde el grupo de medios en el que trabaja, el grupo América.

Se sabe que el recorte presupuestario en ese canal manejado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano es gigantesco y que hay masivos pedidos de retiros voluntarios para técnicos, conductores y trabajadores en general que corren riesgo de perder sus trabajo por la crisis declarada.

Marcelo Tinelli

Uno de los que está en la lista es Marcelo y lo confirmó la periodista Marina Calabró en el programa Lanata sin Filtro: "Tinelli está en la lista. Él es empleado. Está cobrando un sueldo por la gerencia artística. Mientras no tenga proyecto él no cobra. No le ofrecieron retiro voluntario por ahora".

Además, la periodista visibilizó: "Pero el fin de semana, a raíz del cumpleaños de Vila, circularon en las redes fotos de él muy abrazado a Liliana Parodi, y ahí empezaron las especulaciones sobre la vuelta de ella al canal", contó en esa oportunidad.

Calabró también contó que "la salida de Marcelo va a ser más temprano que tarde" y que sería de "manera consensuada".

Lo que no se sabía es que la baja de salarios sería tan estrepitosa también para un hombre de negocios y empresario de los medios de comunicación como lo es Tinelli. Quien advirtió sobre esa situación fue el periodista Jorge Rial a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A Tinelli también le bajaron el sueldo

Allí, el periodista contó que Tinelli sería uno de los afectados por la crisis política y social que trajo bajo el brazo la gestión de Las Fuerzas del Cielo conducidas por Javier Milei. Es que confirmó: "Recorte presupuestario en América TV. Arrancaron con el gerente de programación", dijo y siguió: "De 20 mil dólares que cobraba, pasará a 10 mil. No hay plata". Al parecer, Marcelo Tinelli habría aceptado la baja de remuneración.

Tinelli enojadísimo después de la nota con Messi

Las críticas fueron impresionantes: a la audiencia no le gustó la manera con la que el "Cuervo" Tinelli entrevistó a Lio Messi pero le criticaron hasta su nuevo look de pelo recortado al estilo militar y teñido de color rosa o fucsia.

Y, ante los rumores que corrieron que decían que habían bajado su nuevo programa por el poco rating que levantaba, Tinelli negó contundente: "No entiendo de dónde sale que se levantó el programa".

Además, Tinelli confirmó: "Los especiales los levanté yo porque no teníamos derechos para mostrar imágenes de la Selección y para mostrar lo que filmo con mi teléfono en televisión, no daba"; sin olvidarse de sus detractores dentro del medio donde se desempeña, advirtió: "No entiendo el odio, el ensañamiento y el resentimiento de los colegas".

Sin embargo, reconoció que la entrevista con Messi no tuvo el éxito que tanto esperaban: "El primer programa no anduvo bien de rating, sí es cierto. No hubo promoción ni nada pero porque el objetivo inicial no era hacer algo para tele", dijo y continuó: "Con el Tirri y Hoppe estábamos haciendo contenido para las redes pero como teníamos bastante material, en el avión de vuelta, decidimos hacer dos especiales: uno antes y uno después".

Y, para no levantar ninguna sospecha, Marcelo Tinelli expresó: "Por eso me sorprende que digan lo de las autoridades de América y demás. Yo fui el que decidió no ponerlo al aire. Insisto: no sé por qué tanto resentimiento. Vinimos a cubrir la Copa América y lo vamos a seguir haciendo".