Mariano Israelit, íntimo de Maradona, le ganó un juicio millonario a Luis Ventura: "Lo que dijo fue una mentira cruel"

El nombre de Mariano Israelit volvió a los medios, esta vez no por su cercanía con Diego Armando Maradona, sino por una larga batalla judicial que terminó en un fallo histórico contra el periodista Luis Ventura. Tras cuatro años de litigio, logró de la mano de su abogado Javier Castro que la Justicia homologue un acuerdo por el cual Ventura debió pagar 8 millones de pesos como compensación por los daños y perjuicios ocasionados con sus declaraciones públicas. La acusación original se remontaba a marzo de 2021, cuando Ventura, en el programa Fantino a la Tarde (América TV), lo señaló al aire como la persona que "le llevaba la merca" a Maradona.

En aquel momento, el periodista dijo sin pensarlo dos veces: "Ese le llevaba la merca, que no joda más. Esa es la realidad. Te lo digo yo, y tengo testigos de acá adentro de esta empresa". "Fue una mentira cruel, sin pruebas, que me ensució y que golpeó muy fuerte a mi familia. Lo más doloroso fue ver sufrir a mi papá, que en ese momento tenía 82 años", recuerda Israelit en diálogo con BigBang y reconstruyó el derrotero judicial que desembocó en el fallo favorable: "Mirá, lo que sentí cuando salió la resolución fue la verdad, porque él me acusó sin tener pruebas".

Y siguió: "Encima decía que alguien del canal se lo había contado", y mencionaba a Claudio Belocopitt (dueño de Swiss Medical y accionista de América TV), que es familiar mío, o a su hermana Carina. Yo a Claudio casi no lo trato, y Carina misma lo llamó a Ventura para decirle: 'Yo jamás hablé con vos ni te conozco'. Fue todo un disparate". La situación fue tan extrema que Ventura llegó a no recibirle las cartas documento que le envió. "Le mandé como nueve. No me las recibía, se sacaba la chapa de la casa. Hasta en APTRA dijeron que no lo conocían, siendo que él era presidente. Una locura. Al final tuve que meterlo en el canal y no le quedó otra que hacerse cargo", relató.

Ventura y Trebol Cuatro SRL (la productora) debieron abonar 8 millones de pesos en un solo pago

Lo cierto es que el ex productor televisivo, amigo de Maradona desde fines de los '90, insiste en que jamás existió lo que Ventura sugirió: "Fue una mentira muy cruel. Yo viví con Diego muchos años, viajé a Cuba, compartí todo con él. Pero nunca, jamás, le llevé droga. Diego era mi amigo de más de treinta años, y jamás me pediría semejante locura. Era una enfermedad de él, pero no es verdad que alguien de su entorno le llevaba nada. A mí jamás se me ocurriría hacer eso".

En este contexto, Israelit asegura que lo que más lo empujó a seguir hasta el final fue el daño que la acusación de Ventura le provocó a su entorno: "Mi papá sufrió mucho. Tenía más de 80 años y de repente en la televisión decían que yo le llevaba droga a Diego. Imaginate lo que es para un padre escuchar eso de su hijo. Y mi hija era chiquita, menos mal que en ese momento no entendía. Hoy, cuando salió el acuerdo, le dije: 'Fran, gracias a este juicio nos vamos a ir de vacaciones'".

Según le relató a este portal, después de cuatro largos años de lucha "por lo menos que algo bueno quede de tanto dolor". El expediente, caratulado "Israelit, Mariano Juan c/ Ventura, Luis Antonio y otros s/ daños y perjuicios", tramitó en el Juzgado Nacional en lo Civil. Tras varias audiencias y mediaciones fallidas, las partes arribaron a un acuerdo: Ventura y Trebol Cuatro SRL (la productora) debieron abonar 8 millones de pesos en un solo pago y hacerse cargo de las costas judiciales.

Mariano Israelit mantuvo una relación de amistad de 30 años con Diego Armando Maradona

Israelit lo resume sin vueltas: "Yo hubiese querido que también se retracte públicamente, pero nunca lo quiso hacer. A mí me importaba que quedase claro que lo que dijo era mentira y que pagara. Porque cuando vos acusás a alguien de algo tan feo, después te tenés que hacer cargo. Y la única forma es metiéndoles la mano en el bolsillo". Sobre cómo hubiera reaccionado Maradona ante la acusación del periodista de América TV, Israelit fue contundente: "Si Diego escuchaba eso de Ventura, lo iba a buscar. Conociéndolo, no lo hubiese dejado pasar. Yo sé quién soy, mis amigos lo saben, mi familia también".

Y resaltó: "Pero cuando alguien en televisión miente así, mucha gente lo cree. Me insultaban en redes, me escribían barbaridades. Fue muy injusto". Durante la charla con este medio, Israelit también se refirió al proceso judicial por la muerte del Diez: "Para mí fue un asesinato. Y me parece nefasto lo que hizo la jueza (Macintosh). La ambición y el ego la superaron, arruinaron el juicio y también su propia carrera. Diego murió solo, rodeado de gente que debía cuidarlo y no lo hizo", apuntó. Al mismo tiempo, afirmó que "lo más triste es que cuando recién se iba a saber quién lo mató, todo se embarró aún más".

"Diego me abrazó y me dijo: 'No me abandonen, no me dejen solo'. Eso me quedó grabado para siempre".

También recordó la última vez que lo vio a Diego: "Fue en marzo de 2020. Estaba muy deteriorado. Me abrazó y me dijo: 'No me abandonen, no me dejen solo'. Eso me quedó grabado para siempre". Tras el acuerdo judicial, Israelit asegura que siente una mezcla de alivio y justicia, aunque no de revancha: "Yo no hablo mal de Ventura, ni lo voy a hacer. Solo quería que se supiera la verdad. Tardé cuatro años, pero no me iba a quedar callado. Lo que dijo fue una mentira que lastimó mucho. Ahora, por lo menos, puedo cerrar esta herida".