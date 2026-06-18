Mario Pergolini no se guardó nada y estalló contra Lali Espósito: bronca, frustración y ¿envidia?

El siempre polémico Mario Pergolini no se guardó nada y lanzó misiles explosivos contra Lali Espósito y los geniales CA7RIEL & Paco Amoroso, dejando en claro su enojo por la actitud de estos artistas. Todo sucedió en la nueva emisión del programa Otro Día Perdido, donde el conductor aprovechó la ocasión para pasar factura y apuntar directamente contra quienes, según él, lo dejaron plantado.

Todo comenzó de manera casual, mientras Pergolini agradecía a la gerencia de Eltrece por haberle permitido un día libre tras el partido de la Selección Argentina. Sin embargo, la charla derivó en un tema que claramente tenía atragantado: los invitados que no se presentan en su programa: "Nos podrían haber puesto (...) y entonces tendríamos que haber invitado a uno de esos que teníamos por compromiso, total no lo veía nadie", ironizó.

Lali Espósito muy emocionada el día en el que Mario Pergolini la entrevistó

Pero lo más picante llegó cuando el conductor decidió ir al hueso y apuntar directamente contra Lali Espósito, CA7RIEL y Paco Amoroso: "Lo curioso es que muchos de esos, después los veo en la televisión de española . Los vemos en esos dos programitas que ven allá, ¿eh?", disparó, haciendo referencia a los populares shows El Hormiguero y La Revuelta. Y como si eso no fuera suficiente, Mario remató con una frase que resonó como un bombazo: "¿Eh Lali?", dijo entre dientes, dejando claro su enojo. Luego sumó los nombres del ecléctico dueto: "CA7RIEL & Paco Amoroso".

El conductor también dejó entrever su frustración con los artistas que suelen pedir ser invitados a su programa, pero luego desaparecen cuando llega el momento: "A mí me pasa muchas veces que me encuentro muchas veces al famoso 'garronero' que me dice '¿cuándo me van a invitar a tu programa?' y yo no tengo nada que ver ahí. Yo me entero a la mañana, cuando me dicen 'Hoy está tal'", señaló con evidente fastidio.

Mario Pergolini no se quedó ahí y agregó: Y después están los que quiero invitar a los que les cuento que volví a la tele (...) y les cuento todo. (...) Y no me dan el pie para decirles que vengan, y me dicen que no van a la tele", dijo el conductor que no tuvo reparos en sacar a relucir su enojo cuando las estrellas argentinas aparecen con muy buena onda en la televisión española.