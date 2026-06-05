Mario Pergolini se quebró al aire tras la muerte del Indio Solari: "Estoy impactado"

Este viernes, el mundo de la música quedó conmocionado tras conocerse la noticia de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari. Mario Pergolini estaba al aire con su programa No Preguntes por Rusia, por Vorterix, cuando recibió la información. La sorpresa fue tal que interrumpió la charla que mantenía con Gonzalo Bonadeo para dedicarle unas palabras al histórico referente del rock nacional.

El músico tenía 77 años y, en 2016, había revelado públicamente que padecía mal de Parkinson. Por eso, aunque su estado de salud era conocido, la noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto entre sus seguidores y colegas.

Durante una entrevista, Mario Pergolini se enteró de la muerte del Indio Solari

" Falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado . Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombrosísimo", expresó Pergolini, visiblemente afectado. Luego agregó: "Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento".

Como pocas veces se lo vio al aire, el conductor intentó procesar la información mientras buscaba las palabras adecuadas para despedir a uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino. La situación resultó aún más significativa porque, al comienzo del programa, habían sonado canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, además, Pergolini había compartido imágenes junto al cantante.

Murió el Indio Solari

En ese contexto, Gonzalo Bonadeo, quien se encontraba en comunicación con el conductor cuando se conoció la noticia, recordó distintos momentos vinculados al músico y a su trayectoria. "Todos estuvimos en ciertos lugares aunque no hayamos estado, pero me tocó estar en la noche de Bulacio en Obras, me tocó ver el nivel de tensión que había cuando estrenaron Lobo suelto, cordero atado en Huracán", recordó el periodista, quien además confesó que siempre tuvo el deseo de conocer personalmente al artista. "El sueño de mi vida de poder estar con mis cinco hijos en un estadio era con los Redondos", sostuvo.

La relación entre Pergolini y Solari trascendió el vínculo habitual entre periodista y entrevistado. A lo largo de los años, el conductor dialogó con el músico en distintas etapas de su carrera, tanto durante los tiempos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su proyecto solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ese lazo también quedó reflejado en los documentales producidos por Vorterix sobre los multitudinarios recitales que el cantante brindó en Tandil.

Según trascendió, tras el fallecimiento se desplegó un operativo en su domicilio de Parque Leloir, donde los médicos constataron su muerte. La UFI N.º 2 de Ituzaingó intervino en el caso y, de acuerdo con la información difundida, no se señalaron otras causas de fallecimiento más allá de las complicaciones derivadas del Parkinson.

Precisamente, fue en 2016 cuando Solari habló por primera vez de la enfermedad que lo acompañó durante la última década. Ocurrió antes de un recital en Tandil, cuando decidió sincerarse con su público.

La relación entre Pergolini y Solari trascendió el vínculo habitual entre periodista y entrevistado

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida", expresó entonces, en una frase que quedó grabada en la memoria de miles de fanáticos.

Con la partida del Indio Solari, el rock argentino pierde a una de sus figuras más emblemáticas, dueño de una obra que marcó generaciones y construyó un fenómeno cultural que trascendió la música para convertirse en parte de la identidad popular.