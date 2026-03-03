Drones, explosiones, fuego y amenazas: la guerra se desborda en Medio Oriente y el Golfo arde

Todo ocurrió en el barrio diplomático de Riad con explosiones que hicieron temblar vidrios y encendieron sirenas. Dos drones impactaron contra la embajada de Estados Unidos en la capital saudita, en un ataque que, según confirmó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, provocó un "incendio limitado" y daños materiales menores. "Según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio", afirmó un portavoz del ministerio. Las autoridades saudíes hablaron de un "fuego limitado" tras el impacto. No se reportaron víctimas.

El navegador no soporta este contenido.

Pero el mensaje político fue inmediato y contundente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en declaraciones a Newsnation: "Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses". La ofensiva contra la sede diplomática se inscribe en un escenario de guerra abierta que, en su cuarto día, ya no se limita a Irán e Israel. El conflicto iniciado tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní -en los que murió el líder supremo Ali Khamenei- se expandió como un reguero de pólvora por todo el Golfo Pérsico.

En Teherán, la noche fue atravesada por el estruendo de decenas de bombas. El Ejército de Israel anunció que atacó la Oficina del Presidente de Irán y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lanzando una lluvia de proyectiles sobre el complejo del liderazgo iraní. En paralelo, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó "algunos daños recientes" en la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, aunque aclaró que "no se espera ninguna consecuencia radiológica". Las sirenas antiaéreas también resonaron en Tel Aviv y se escucharon explosiones en Jerusalén. La guerra ya no distingue fronteras ni capitales.

Además, medios regionales difundieron en redes sociales que Estados Unidos e Israel habrían atacado un hospital importante en Teherán, una información que no pudo ser verificada de manera independiente. La Resistencia Islámica en Irak, que agrupa a milicias proiraníes, anunció haber ejecutado 28 operaciones militares contra "bases enemigas" en Irak y en la región desde el amanecer. El comunicado habló de "decenas de misiles y drones" lanzados en una jornada que calificaron de represalia.

El navegador no soporta este contenido.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que más de 650 soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos en los dos primeros días de ataques de represalia. Según su portavoz, los cuarteles de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin fueron golpeados repetidas veces, causando 160 bajas. Washington desmintió tajantemente esas cifras. El Ejército estadounidense informó que, desde las 16:00 horas del lunes, seis uniformados murieron en operaciones militares contra Irán y otros 18 resultaron gravemente heridos.

Funcionarios norteamericanos negaron que se hayan registrado víctimas en las bases de Bahréin. La guerra también se libra en el terreno de la información. El CGRI afirmó además que un buque de combate de apoyo estadounidense fue seriamente dañado y que cuatro misiles de crucero fueron disparados contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, que -según la versión iraní- "huyó" hacia el océano Índico. El Comando Central de Estados Unidos rechazó esas afirmaciones y calificó las declaraciones iraníes como "desinformación" y una "mentira", asegurando que los torpedos "ni tan siquiera llegaron a acercarse".

Ninguna de las versiones pudo ser verificada de manera independiente. En paralelo, Irán atacó barcos en el estrecho de Ormuz y el general Ebrahim Jabbari lanzó una advertencia que estremeció a los mercados: "El estrecho de Ormuz está cerrado". Y añadió: "No vengan a esta región". Por ese corredor marítimo circula una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Los precios del crudo y el gas se dispararon. El conflicto alcanzó el Mediterráneo cuando un dron impactó en una base británica en Chipre. Francia anunció el envío de sistemas antimisiles y una fragata, mientras Grecia desplegó cazas y buques para proteger la isla, miembro de la Unión Europea.

El navegador no soporta este contenido.

Irán lanzó una advertencia directa a Berlín, Londres y París. "Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán", declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei. Tras el ataque en Riad, la embajada estadounidense emitió una alerta urgente y recomendó a sus ciudadanos que "permanezcan resguardados y eviten desplazamientos". El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato 16 países y territorios de Medio Oriente -entre ellos Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania, Gaza, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- por "graves riesgos" y recomendó "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad".

Evacuaciones y alerta máxima

En Líbano, la sede diplomática estadounidense instó a sus ciudadanos a abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles", al advertir que la situación es "inestable e impredecible". Israel anunció que está creando una zona tapón en el sur del Líbano tras nuevos enfrentamientos con Hezbollah. "El Mando norte ha seguido avanzando (...) y está creando una zona tapón, tal como prometimos", declaró el portavoz militar Effie Defrin. La Media Luna Roja iraní informó que los muertos en Irán ascienden a 787. En Israel se reportaron 11 fallecidos por misiles iraníes. También hubo víctimas en Emiratos, Kuwait y Bahréin.

Incendio en la refinería de petróleo de Ras Tanura, Arabia Saudita

Trump dejó en claro que la ofensiva recién comienza. Afirmó que las operaciones podrían durar de cuatro a cinco semanas y que Estados Unidos cuenta con un "suministro prácticamente ilimitado" de municiones y "armamento de alta calidad". "Las guerras pueden librarse 'para siempre', y con mucho éxito, usando solo esos suministros", escribió.