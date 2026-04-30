Griselda Siciliani habló de Luciano Castro, los rumores de reconciliación y su presente amoroso: "Me gusta mucho estar sola"

A Griselda Siciliani le alcanza una sonrisa, una frase irónica o una aparición pública para volver a convertirse en tendencia. Y esta vez no fue la excepción. A cuatro meses de su separación de Luciano Castro, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena después de que se viralizara un viejo video donde se los veía juntos, alimentando rumores de reconciliación que explotaron rápidamente en redes y programas de espectáculos.

Pero lejos del misterio o el escándalo, Siciliani enfrentó las preguntas con el estilo que mejor maneja: sinceridad, humor y cero dramatismo. Durante una charla con el equipo de LAM (América), la protagonista de Envidiosa habló de su presente sentimental, aclaró cómo está hoy el vínculo con Castro y hasta confesó qué pasa con los mensajes privados que recibe. "Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta", respondió cuando le preguntaron cómo atraviesa este momento después de meses cargados de exposición mediática. Lejos de esquivar el tema, la actriz reflexionó sobre el proceso de separación.

Y en ese sentido, dejó una mirada íntima sobre cómo vive esta etapa: "Sí, ahí cada uno... Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien. Es la vida". La conversación inevitablemente giró hacia Luciano Castro y el famoso video que volvió a encender rumores. Pero Griselda se rió y aclaró sobre las imágenes que circularon durante los últimos días: "No, si es viejísimo". Y cuando le preguntaron cómo lleva que la sigan relacionando con su ex, respondió con ironía: "Viejo, viejísimo".

Sin embargo, también mostró comprensión hacia el trabajo de los programas de espectáculos y explicó por qué suele mantener distancia de las preguntas personales: "Lo entiendo. Hay rubros y hay cosas. Entiendo que ustedes, por el rubro, tienen que preguntar algunas cosas que por ahí, en otro tipo de comunicadores, no necesitan hacerlo o no les piden hacerlo. Entonces, bueno, ahí hay diferentes momentos. Vengo de hablar de lo profesional. Sé que ustedes me van a preguntar por lo personal. Ustedes también saben que yo nunca digo nada, pero entiendo que ocurra".

Griselda Siciliani y Luciano Castro

La pregunta que todos esperaban llegó rápido: "¿Volviste a hablar con Luciano?". Y otra vez, Siciliani no dejó espacio para especulaciones. "No, no, estamos separados. Tenemos la mejor". Luego agregó, desdramatizando completamente la ruptura: "Muy buena onda, pero no. Como cualquier pareja que se separa, se separa. Ya está". Con esa frase, la actriz pareció cerrar definitivamente cualquier ilusión de reconciliación que las redes ya habían empezado a fantasear.

Pero la charla también dejó lugar para hablar del amor y de cómo se imagina hacia adelante. Y ahí apareció una Griselda relajada, divertida y muy segura de sí misma."Obvio, siempre, siempre", respondió cuando le preguntaron si se imagina nuevamente en pareja. Aunque enseguida aclaró: "Lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar sola. Ustedes lo saben. Es algo que disfruto y que me llevo bien conmigo y me divierto con mi vida, pero siempre me dan ganas".

Si bien quieren vender una imagen relajada en medio de las infidelidades, Siciliani y Castro se habrían separado

Actualmente, aseguró, no hay nadie ocupando ese lugar especial. "No, pero siempre, siempre uno si en el momento en que ve a alguien que me convoca, sí, siempre. Está bueno vincularse". Aunque dejó claro que hoy no está enfocada en salir a buscar pareja: "No hay nadie todavía". Las redes sociales también tuvieron su capítulo dentro de la entrevista. Consultada sobre si recibe mensajes inesperados o propuestas, respondió entre risas: "Siempre hay algún mensaje que digas: 'Mirá qué bien', pero no estoy en esa, no estoy en ese plan". Y fiel a su estilo frontal, cerró: "No, no contesto nada. Yo si contesto es porque alguien me interesa".