Wanda Nara acechó a Enzo Fernández y Valentina Cervantes rompió el silencio con mucha altura

La influencer desmintió los mensajes entre su pareja y la conductora de Masterchef, pero Yanina Latorre expuso nueva data.

21 Octubre de 2025 13:12
Desde el regreso de MasterChef a la pantalla de Telefe, el nombre de Wanda Nara no deja de ser noticia. Y es que la conductora no sólo sabe cómo jugar con cada participante y servir show para el público, sino que además tiene un historial de vínculos con varios famosos que hoy se ponen a prueba ante las hornallas más famosas del país. En ese contexto, se filtró una supuesta pica entre ella y Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, quien terminó en el medio de la polémica.

"No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí", aclaró la influencer durante una entrevista con Sálvese Quien Pueda. El cronista del ciclo quiso saber cómo vivía la modelo el clima dentro de la cocina más famosa del país y cuál era su relación con la conductora: "El que vieron ustedes", respondió sin más palabras, quitándole dramatismo al asunto. 

Enzo Fernández en medio: se filtró supuesta pica entre Wanda Nara y Valentina Cervantes
"No hay ningún problema con Wanda", insistió, marcando distancia de las especulaciones surgidas en redes sociales: "Siempre van a generar eso, pero qué sé yo... lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí".

Acto seguido, Valentina negó rotundamente el rumor que vinculaba a Wanda con Enzo Fernández: "No, no, a mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso", reiteró. Pese a la insistencia sobre si había hablado el tema con su pareja, fue tajante: "No, mirá si lo voy a molestar a Enzo por una boludez. Ni le pregunté".

El supuesto mensaje en cuestión habría sido enviado por Wanda Nara a Enzo Fernández durante unas vacaciones. Según relató Santiago Sposato en A la Tarde, la empresaria habría contactado al jugador de la Selección Argentina con un mensaje directo: "Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés", contó el periodista al aire.

Yanina Latorre expone más información sobre lo que pasa entre Wanda Nara y Valentina Cervantes
Yanina Latorre expone más información sobre lo que pasa entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Con la desmentida de Cervantes y el intento de mostrar buena onda por parte de la Bad Bitch, Yanina Latorre no dudó en meterse en el tema y aportar su propia versión desde Instagram: "Es verdad. Valu lo contó en una mesa con otras mujeres de futbolistas, en la Copa América en Estados Unidos", aseguró.

Además, Latorre agregó: "Lo que no sabe Wanducha es que Valu lo sabe. En las grabaciones se hace la buena onda y la tantea, pero al aire la forrea un poco". Por último, la angelita puso en duda la desmentida de Valentina Cervantes: "Si fuera mentira, me contestaría. La chiquita es viva. Ojalá se lo tire en MasterChef", expresó sobre la falta de respuesta que obtuvo cuando le consultó directamente por mensaje.

