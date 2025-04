Flor Vigna y su "Roba maridos": la canción dedicada a Siciliani con un apodo inspirado en La China Suárez

El mundo del espectáculo nunca duerme y, cuando parece que un escándalo quedó en el pasado, una simple canción es suficiente para reavivar el fuego. Esta vez, la chispa vino de la mano de Flor Vigna, quien, con apenas un adelanto de su nuevo tema, desató una tormenta de especulaciones, indirectas y conjeturas. El video de la cantante mostraba un estudio de grabación con luces rosas, un mate en mano y una frase que no tardó en hacerse viral: "Ella se la juega de inocente y está buscando algo que es mío. Va con el papel de decente y se va a encontrar conmigo... Mientras ella le escribe mensajes, él duerme al lado mío. En el DNI dice 'Tatiana', pero en el barrio le dicen 'La roba maridos'". Con estas palabras, las redes sociales entraron en ebullición. ¿A quién estaba dirigida la canción? ¡Candidatas, sobran!

Lo cierto es que las especulaciones no tardaron en llegar debido al uso del término "Tatiana": ¿Era una indirecta bien directa para la China Suárez o, acaso, tenía otra destinataria? Los seguidores no tardaron en unir los puntos. El nombre "Tatiana" no es cualquier alias: es el apodo que el influencer Martín Cirio popularizó en referencia a la China Suárez y que, desde entonces, se convirtió en sinónimo de aquellas que se ven envueltas en triángulos amorosos.

Pero, por si fuera poco, otra hipótesis comenzó a tomar fuerza. Algunos usuarios aseguraron que la letra estaba dedicada a Griselda Siciliani, vinculándola con los rumores de su papel como tercera en discordia entre Vigna y Luciano Castro. Y, como si la trama no fuera ya lo suficientemente enredada, apareció una tercera teoría: que la canción estaba dirigida a Flor Jazmín Peña, actual pareja de Nicolás Occhiato, ex pareja de Vigna.

Entre comentarios cruzados, suposiciones y teorías conspirativas, la artista logró lo que muchos buscan en la industria: generar conversación y mantenerse en el centro de la escena. Flor Vigna, por su parte, intentó desactivar la bomba con un mensaje pacificador: "Creo que nadie es dueño de nadie y el amor empieza y termina cuando tiene que ser". Pero ya era demasiado tarde.

Flor Vigna

Las redes ya habían dictado su veredicto y su nuevo tema se convirtió en el disparador de una batalla mediática que promete seguir sumando capítulos. Con apenas unos segundos de adelanto, Flor Vigna logró encender un debate que mezcla la música, el espectáculo y los enredos sentimentales del mundo del entretenimiento. La pregunta ahora es: ¿Responderán las aludidas? ¿Habrá un nuevo capítulo en esta historia? Como siempre, en el universo del espectáculo, la última palabra nunca está dicha.