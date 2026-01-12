La lucha de los brigadistas en la Patagonia: salarios indignos frente a un desastre ambiental

En el corazón de la Patagonia, donde los incendios forestales avanzan sin tregua, los brigadistas que combaten las llamas alzan su voz en reclamo de condiciones laborales dignas. Desde Lago Menéndez, en Chubut, trabajadores de Parques Nacionales denuncian una situación alarmante: sus salarios no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos, mientras arriesgan sus vidas en una región devastada por el fuego.

El panorama es desolador. Según datos recientes, el incendio en Lago Menéndez consumió más de 12.000 hectáreas, sumándose a otros focos activos en El Hoyo, Puerto Patriada, el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Los Alerces, El Bolsón y Epuyén. En este contexto crítico, los brigadistas no solo enfrentan las llamas, sino también la indiferencia estatal hacia sus justos reclamos.

Brigadistas piden abrir las paritarias

"Nuestra situación es precaria y no tiene resolución hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad; y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", expresó Fabian Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, en un video difundido en sus redes sociales.

Los números son contundentes. Los brigadistas perciben entre 650.000 y 850.000 pesos mensuales , montos que están muy por debajo de los 1.250.000 pesos que cuesta la canasta básica en la región sur del país.

Esta cifra ni siquiera contempla el elevado costo energético necesario para enfrentar las bajas temperaturas de la Patagonia. Además, desde 2022, bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, las paritarias para los trabajadores de Parques Nacionales no fueron reabiertas, y en 2024 fueron directamente excluidos de las negociaciones sectoriales. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció que el gobierno libertario no ejecutó el presupuesto completo asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni en 2024 ni en 2025.

En medio de esta crisis, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica en la región. La iniciativa busca reconocer la labor de los brigadistas con una actualización salarial y un bono extraordinario durante al menos 180 días , considerando el riesgo extremo de sus tareas.

Las felicitaciones de Milei

Sin embargo, mientras el Congreso se prepara para debatir esta propuesta, los incendios siguen avanzando y los brigadistas continúan trabajando en condiciones precarias. Su lucha no solo es contra las llamas que arrasan con los bosques patagónicos, sino también contra un sistema que parece darles la espalda.

La emergencia climática y social que vive la Patagonia exige respuestas inmediatas. Mientras tanto, lo único que hizo Javier Milei es redactar un mensaje de apoyo a los trabajadores pero nada dijo sobre las acciones políticas que podrían cambiar sus salarios. Los héroes anónimos que arriesgan su vida por proteger el patrimonio natural argentino merecen más que aplausos; necesitan acciones concretas que garanticen su bienestar y reconozcan su invaluable labor.