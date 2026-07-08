La tajante postura de María Becerra sobre Tini Stoessel que volvió a poner en foco la interna del pop

A comienzos de este año, la relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes quedó envuelta en rumores de una fuerte interna. Aunque ninguna de las dos confirmó públicamente un conflicto, las especulaciones sobre un distanciamiento crecieron y generaron una grieta entre sus seguidores.

En ese contexto, María Becerra ya había dejado entrever de qué lado estaba. Ahora, durante una entrevista con Los 40 de España, volvió a hablar de su vínculo con Tini, reflexionó sobre la competencia dentro de la industria musical y reconoció que existen diferencias personales entre algunos artistas.

María Becerra defendió a Tini Stoessel

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando recordó la grabación de "High Remix", la colaboración que compartió con Tini y Lola Índigo en 2020. Para Becerra, ese proyecto marcó mucho más que un éxito musical.

"La amo. No sé la verdad cómo describirlo. Es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. Yo la conozco y sé lo sensible que es, y a veces me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así", confesó sobre la intérprete de "La Triple T".

María Becerra defendió a Tini con una fuerte declaración y volvió a alimentar los rumores de interna

Luego profundizó sobre ese vínculo y explicó por qué siente la necesidad de protegerla: "No quiero hablar de más, pero me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es. Es más fácil decir que una pop star tiene problemas superficiales y es todo una pelot..., cuando en realidad todo es muchísimo más profundo. Ella es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una piba hecha y derecha y se maneja con moral en su vida. Yo sé que ella no hace las cosas mal. La he pasado muy mal cuando se decían cosas muy fuertes sobre ella y por lo que ella sufría también. Entonces, esa es la relación que tengo: la quiero cuidar y proteger porque siento que el mundo es muy malo y que ella es muy buena. No quiero decir que es frágil, pero es muy sensible. Siento que la debo proteger".

La artista también definió el rol que ocupa en esa amistad y dejó en claro que suele salir en defensa de la cantante cuando considera que fue injustamente atacada. "Si algo le pasa, enseguida voy y la defiendo. Le digo: '¿Quién te hizo esto?'. Soy muy así. Ese es nuestro vínculo", resumió.

María Becerra definió el rol que ocupa en su vida la amistad con Tini Stoessel

Durante la entrevista, la conductora destacó el impacto generacional de Tini y señaló: "Hay mucha gente que creció viéndola". Becerra coincidió de inmediato: "Yo misma, sí". Y agregó: "Está donde está por eso, porque la gente la quiere, los artistas la queremos y la bancamos. Por eso también hay gente que le debe querer hacer mal, porque tiene una luz, un ángel que no lo tiene nadie. Ella llega a cualquier lugar y, aunque no sepas quién es, te das cuenta de que hay algo distinto".

Más adelante, la conversación giró hacia la escena musical argentina y las relaciones entre sus protagonistas. Al ser consultada por la supuesta división dentro del ambiente, la cantante respondió: "Yo pienso que sí, que es verdad. Está dividida en varias cosas: géneros, estilos, movidas... Hay artistas que hacen una onda muy nueva, otros más pop, otros versátiles, otros más estancados, están los rockeros... Es muy variado".

"Me molesta mucho que el mundo sea tan cruel con ella, que digan cosas que no son así."



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Sin embargo, aclaró que las diferencias no son únicamente artísticas y reconoció que existen conflictos personales. "Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el 'se puso este vestido y yo me lo puse primero'. Imaginate qué pelotu... atómica. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama".

Consultada sobre si las supuestas rivalidades entre las mujeres de la industria están exageradas o responden a situaciones reales, Becerra fue contundente: "Por un lado está exagerado, por otro hay versiones que son un cuento de fantasía. Pero también hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida. Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego. Soy de una forma y si no comparto la forma de ser con alguien, no compro y ya. Hay gente con la que no compro, se lo digo en la cara. Si no me gusta cómo actúa, lo que le hizo a tal persona, yo me paro del lado de esa persona. Es así".

María Becerra volvieron a instalar el debate sobre las relaciones dentro del pop argentino

Aunque nunca mencionó a Emilia Mernes, sus declaraciones volvieron a alimentar las versiones sobre las diferencias que existen entre distintos sectores de la escena musical. Para cerrar el tema, dejó una última definición que no pasó inadvertida: "Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro".

Las palabras de María Becerra volvieron a instalar el debate sobre las relaciones dentro del pop argentino y reforzaron el apoyo público que mantiene hacia Tini Stoessel, en medio de una interna que, aunque nunca fue confirmada por sus protagonistas, continúa dando que hablar.