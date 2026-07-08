Paula Chaves se quebró al despedirse de OLGA: lágrimas, abrazos y una promesa de regreso

Después de varias semanas de especulaciones, Paula Chaves confirmó este miércoles su salida de Tapados de Laburo, el ciclo que conducía en OLGA junto a Nacho Elizalde, Luli González y Cami Fortunato. Lo hizo en vivo, con la voz entrecortada, lágrimas en los ojos y un discurso cargado de agradecimiento que terminó emocionando a todo el estudio. La modelo y conductora aprovechó los últimos minutos del programa para contar que la decisión no fue improvisada, sino que venía siendo conversada desde hacía tiempo. "Les quiero decir algo... Hoy es mi último programa en Tapados de Laburo. Hoy me despido. Es algo que vengo pensando, que estaba medio hablado...", comenzó diciendo, antes de reconocer que atravesaba uno de esos momentos que más le cuestan.

El paso por OLGA representó para Paula una verdadera reinvención profesional. Acostumbrada a la televisión tradicional, el desembarco en el streaming significó enfrentarse a un público completamente distinto y salir de su zona de confort. "Gracias por cómo me recibieron. Para mí era todo nuevo el streaming. No sabía cómo me iba a adaptar a las nuevas generaciones. Ahora me frenan por la calle niños de 15, 16, 17 años... Toda una generación que no tenía ni idea quién era yo. Y la verdad que me llenan de amor con sus mensajes, con sus apodos...", recordó con una sonrisa.

La conductora confesó que el desafío le generaba incertidumbre, pero que el resultado superó ampliamente sus expectativas. "Simplemente gracias, porque para mí era un desafío enorme, que me daba miedo. Y acá me supieron recibir. Tuve momentos muy lindos, la pasé muy bien, me divertí mucho", expresó. Luego llegó el momento de explicar por qué decidió dar un paso al costado. Según contó, su agenda para los próximos meses estará atravesada por viajes y nuevos proyectos, por lo que prefirió cerrar esta etapa antes que incumplir con sus compromisos. "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar", señaló.

Y contó: "Tengo por ahí un par de proyectos dando vuelta. Me da mucha pena irme, porque no hay día que no venga a trabajar acá de buen humor, con alegría. Todo el equipo de producción, técnicos, siempre me reciben con amor...". Sin embargo, la despedida no parece ser definitiva. Paula dejó en claro que su historia con OLGA todavía tiene capítulos por escribir. "OLGA es espectacular por su gente, y juro que es así. También tengo proyectos con OLGA dando vuelta, pero lo cierto es que me despido de acá de Tapados de Laburo", aseguró antes de quebrarse definitivamente.

Paula Chaves se quebró al despedirse de OLGA

Las lágrimas aparecieron cuando habló del vínculo que construyó con sus compañeros durante el último año. "Me da angustia, no me gustan las despedidas. De verdad fuimos y somos un grupo muy lindo", dijo emocionada, para luego destacar la química que logró con Nacho Elizalde y el afecto que desarrolló junto a Cami Fortunato y Luli González, pese a pertenecer a generaciones muy distintas. Finalmente, cerró con un sentido "Gracias a todos, los voy a extrañar un montón", mientras recibía un cálido aplauso y el abrazo de todo el equipo.

La respuesta no tardó en llegar. Nacho Elizalde tomó la palabra y le dedicó un mensaje que reflejó el sentimiento general del programa. "No va a ser lo mismo Tapados de laburo sin vos. Te vamos a extrañar muchísimo, real", aseguró, aunque también llevó tranquilidad a la audiencia al confirmar que el ciclo continuará: "Pedimos que nos apoyen, le vamos a meter con todo". Desde las redes sociales, OLGA también homenajeó a Paula con un video que recopiló algunos de sus mejores momentos frente al micrófono, mientras cientos de seguidores inundaban los comentarios con mensajes de cariño.

Paula Chaves se quebró al despedirse de OLGA

Entre ellos apareció uno muy especial: Pedro Alfonso. El actor y productor no dejó pasar la oportunidad de acompañar a su esposa y escribió una frase que rápidamente se volvió una de las más celebradas por los fanáticos: "Gracias por divertirnos tanto. Sos única". Con esta salida, Tapados de Laburo suma su tercera baja del año, después de las partidas de Evelyn Botto y Mortedor. Mientras tanto, distintos trascendidos indican que Araceli González sería la principal candidata para ocupar el lugar que deja Paula.