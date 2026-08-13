"Me salvás a diario": la inquebrantable historia de amor de María Becerra y J Rei tras sus dolorosas pérdidas

La historia de amor entre María Becerra y J Rei volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de los escenarios, las canciones y las apariciones públicas. En la intimidad de un vivo de Instagram, la cantante se permitió mostrar su costado más vulnerable y reveló cómo su pareja se convirtió en uno de sus principales refugios después de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida.

Con una sinceridad que conmovió a quienes seguían la transmisión, La Nena de Argentina habló de las secuelas emocionales que todavía carga luego de haber sufrido un embarazo ectópico , episodio por el que su vida llegó a correr riesgo. Aquella experiencia no quedó únicamente en el pasado: según contó, todavía atraviesa situaciones que la conectan con el miedo y la angustia.

María Becerra y J Rei cantando en vivo

Frente a su novio, la artista intentó poner en palabras todo lo que significa su compañía en esos momentos: "Me salvaste de una manera, sino que siento que lo hacés a diario. Porque yo en base a eso sufro un montón de cosas y me quedaron secuelas mentales y todo. Y ese día, por ejemplo, yo estaba por subirme a un show, y sentía que tenía la presión baja", confesó.

Detrás de la María Becerra que se sube a un escenario frente a miles de personas también existe una joven que, en determinados momentos, debe enfrentarse a sensaciones que pueden resultar difíciles de controlar. Con el tiempo, comenzó a reconocer qué ocurre con su cuerpo cuando aparecen esos episodios.

"En realidad seguramente era un ataque de ansiedad, como que da siempre, o de pánico, por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear, o empiezo a tener náuseas. Pero es parte del ataque de ansiedad", explicó con total honestidad.

Es justamente allí donde, según relató, aparece J Rei. No solamente desde las palabras o el afecto, sino también a través de pequeños gestos cotidianos que buscan darle seguridad cuando el miedo se hace presente. "Con todo lo que él se arma para salir conmigo y todo, para cuidarme y todo, me salva un montón, de un montón de cosas", destacó la cantante sobre la dedicación de su pareja.

María Becerra se quebró al hablar de cómo la cuida J Rei

El momento más emotivo del vivo llegó cuando María contó hasta dónde llega ese cuidado. Antes de continuar, le dedicó un " Te amo " y reveló que el cantante carga incluso con elementos médicos para estar preparado ante cualquier episodio que ella pueda atravesar.

"Cuando me da un ataque de ansiedad o de pánico, lo que sea, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturometro, un todo, pensando en mí", expresó. La respuesta de J Rei fue breve, pero terminó de reflejar la dinámica que ambos construyeron después de atravesar juntos momentos extremadamente sensibles. "Sí, mi amor, siempre va a ser así", le aseguró.

María, visiblemente agradecida por esa forma de acompañarla, resumió entonces lo que significa saber que no está sola cuando aparecen nuevamente los temores: "Es re lindo, ¿entendés? Y me deja tranquila".

Más allá de la exposición, los shows y una carrera que no deja de crecer, María Becerra mostró así una parte mucho más íntima de su relación. Después de haber atravesado una experiencia que puso en riesgo su vida y dejó marcas emocionales, encontró en J Rei una compañía que se expresa en los detalles: una mochila preparada, una mirada atenta y la tranquilidad de saber que, cuando el miedo aparece, hay alguien dispuesto a quedarse a su lado.