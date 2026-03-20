Murió Chuck Norris, el hombre que convirtió la disciplina en leyenda

El mundo del espectáculo y las artes marciales quedó en silencio este jueves tras la muerte de Chuck Norris a los 86 años. El actor, que se encontraba internado en Hawái tras sufrir una "emergencia médica", falleció rodeado de su familia, según confirmó su entorno en un mensaje cargado de emoción. "Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris", comienza el comunicado difundido en sus redes.

Y agrega: "Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza". Pero lejos de la figura invencible que construyó durante décadas, el mensaje revela otra dimensión más íntima: "Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia". Nacido como Carlos Ray Norris en Oklahoma en 1940, su historia dista de haber sido la de un héroe instantáneo.

Su camino comenzó lejos de Hollywood, cuando se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1958. Fue en Corea del Sur donde descubrió las artes marciales, disciplina que no solo marcaría su carrera, sino también su filosofía de vida. A su regreso, Norris no solo compitió: dominó. Se consagró campeón mundial de karate y desarrolló su propio sistema, el Chun Kuk Do, basado en un código de honor que priorizaba el crecimiento personal, la disciplina y el respeto.

El reconocimiento global llegó con el cine, y especialmente con una escena que se volvió histórica: su combate contra Bruce Lee en El furor del dragón. En el Coliseo de Roma, Norris se enfrentó a uno de los mayores íconos del género, en una secuencia que aún hoy es considerada una de las mejores peleas filmadas. A partir de allí, su carrera se consolidó en el cine de acción, donde encarnó durante años al héroe implacable: silencioso, eficaz y moralmente inquebrantable.

Chuck Norris falleció a los 86 años.

Sin embargo, fue la televisión la que terminó de convertirlo en un símbolo global. Con Walker, Texas Ranger, emitida entre 1993 y 2001, Norris construyó un personaje que trascendió la ficción: un defensor de la justicia que combinaba valores tradicionales con habilidades marciales. Durante años, ese rol moldeó su imagen pública y lo convirtió en un referente para millones de espectadores en todo el mundo. En los últimos años, su figura adquirió una nueva dimensión gracias a los llamados "Chuck Norris Facts", una serie de bromas virales que lo presentaban como un ser invencible, casi sobrenatural.

Chuck Norris falleció a los 86 años.

Lejos de rechazarlos, Norris los tomó con humor, entendiendo que formaban parte del cariño popular. Esa mezcla entre mito y persona real convivió hasta el final. Días antes de su muerte, había compartido un video entrenando, acompañado de una frase que hoy resuena con otra profundidad: "No envejezco. Subo de nivel". "Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", destacó su familia en el mensaje de despedida. Y resumió el impacto de su recorrido: "A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo".

Chuck Norris falleció a los 86 años.

La despedida cierra con un pedido de intimidad, pero también con una certeza: la figura de Chuck Norris ya no pertenece solo a su familia, sino a una memoria colectiva que lo convirtió en símbolo. Porque más allá de los personajes, de las patadas imposibles o de los memes que lo inmortalizaron, Norris representó algo más simple y más profundo: la idea de que la fuerza, sin valores, no alcanza. Y eso -como su leyenda- difícilmente desaparezca.