De la cocina a la coronación: Ian Lucas ganó MasterChef en una final vibrante y así reaccionó en vivo

La televisión argentina tuvo su gran noche: MasterChef Celebrity coronó a su nuevo campeón y lo hizo con todos los condimentos posibles. El influencer Ian Lucas se impuso en una final electrizante ante Sofía "La Reini" Gonet, en una definición cargada de emoción, tensión culinaria y números de rating que confirmaron el fenómeno. Con picos que superaron los 20 puntos, la última gala no solo dominó la pantalla sino que dejó un dato llamativo: en apenas dos minutos, Gran Hermano Argentina -que comenzó inmediatamente después- perdió cinco puntos de audiencia, lo que marca el visible detrerioro de la casa más famosa del país.

Bajo la conducción de Wanda Nara, la definición mantuvo en vilo al público con un desafío clásico pero exigente: un menú de tres pasos (entrada, principal y postre) que puso a prueba tanto la técnica como la identidad de los finalistas. Ian apostó fuerte a la emoción: "El hilo conductor es la mesa de mi infancia", reveló. Su propuesta incluyó una fainá casera con provolone, una milanesa tomahawk con pastas y un arroz con leche reinterpretado. Del otro lado, La Reini eligió una narrativa más conceptual: "Quería un menú con identidad argentina; usar ingredientes que nos recuerden a los sabores de nuestro país".

Ian Lucas superó a La Reini y ganó MasterChef

El duelo fue tan parejo que el propio jurado anticipó lo difícil del veredicto. El trío integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui evaluó cada detalle con devoluciones que mezclaron técnica y emoción. La entrada de La Reini fue definida como "un poema", mientras que la de Ian logró algo poco habitual: emocionar hasta las lágrimas a Donato, especialmente por el homenaje a su infancia. En los principales, los elogios se repartieron. Martitegui destacó el riesgo de Ian: "Es muy complicada hacer un tomahawk en milanesa... y acá están todas esas cosas juntas".

Ian Lucas superó a La Reini y ganó MasterChef

Y sobre La Reini, sintetizó: "Sutileza y frescura... la Argentina está toda ahí". El postre terminó de inclinar la balanza en una noche donde, como dijo Betular: "Creo que esta noche vamos a ver dos historias muy lindas". Como ya es costumbre en el formato, la producción grabó dos finales alternativos para evitar filtraciones. Ni Ian ni La Reini sabían quién ganaba realmente.La reacción genuina llegó fuera del estudio, en el streaming de Telefe, donde ambos vieron el programa en vivo. Cuando Betular anunció: "El ganador o la ganadora es... ¡Ian!", la emoción fue inmediata: el influencer apoyó la cabeza en la mesa y levantó el puño.

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En medio de la final, el programa sumó un giro dramático: el anuncio de despedida de Donato de Santis. "Con esta hice 10 ediciones de MasterChef y la pasé espectacular... He decidido que esta sea mi última participación". El chef agradeció a sus compañeros -"son mis compañeros de vida y de gastronomía"- y elogió a Wanda Nara: "Sos una persona increíble, con corazón, generosidad y excelencia". Su salida marcó el cierre de una etapa clave en el reality.

El camino de Ian fue uno de crecimiento constante. El propio jurado lo destacó como ejemplo de esfuerzo: "Demostraste que te podés esforzar, que trabajaste, que lo diste todo para estar acá", le dijo Martitegui. Y Betular confesó su sorpresa inicial: "Pensé: '¿Por qué se anota en esta competencia?'... con el tiempo entendí qué querías que viera la gente". Al final, el influencer no solo levantó el trofeo: también se llevó 50 millones de pesos y el reconocimiento de haber construido una identidad culinaria propia.