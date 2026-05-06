La mano derecha de Karina está a punto de quedarse Tecnópolis y señalaron el hecho como la razón para sostener a Adorni

Una de las grandes preguntas del momento en la política argentina es saber cuál es la razón por la que todavía, con tantas pruebas y tan pocas explicaciones, todavía el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) sostiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En los pasillos de la Casa Rosada también circula esa duda y, de acuerdo a testimonios en off de algunos ministros, también hay una respuesta: la licitación para hacerse con la privatización de Tecnópolis, la cual va encaminada a quedar en una empresa que está vinculada a la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini.

Según detalló el periodista Nicolás Wiñazki al aire de Radio Con Vos, la secretaria general de la Presidencia "está convencida de que si se cae Adorni después van por ella", aunque en ningún momento pudo precisar qué figura podía estar detrás de esa conspiración presumida. Al mismo tiempo, reveló que fue a partir de esta intriga que encontró el punto de contacto con la razón para sostener a un funcionario tan golpeado en su imagen: "Me hace pensar que Adorni puede haber generado un tipo de negocio con Karina".

Para Wiñaski, la privatización de Tecnópolis, "que es una mina de oro para hacer espectáculos y se pueden ganar millones de dólares" es la razón por la cual todavía la hermana del presidente Javier Milei sostiene al actual jefe de Gabinete. A la hora de ver cómo funcionó el proceso de adquisición también las dudas surgieron de forma natural, por las irregularidades que se presentaron.

"A la final de la licitación llegan dos oferentes: el Grupo La Nación y el Grupo Foggia -no lo conoce nadie-. ¿De quién era? De la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini", soltó Wiñazki en su columna, donde explicó que la mujer en cuestión renunció a la empresa y dejó al marido a cargo. "¿Quién decide sobre la licitación? Una persona que está en el organismo que administra los bienes del Estado, que responde a Adorni", sintetizó el periodista.

Dentro del círculo rojo está Mara Gorini, considerada la mano derecha de Karina Milei y vinculada a la empresa que se quedará Tecnópolis.

Las irregularidades detectadas no se quedaron allí, ya que la empresa logró prosperar sin tener el capital suficiente. "Obviamente el Grupo Foggia no tiene financiamiento para ganar la licitación de Tecnópolis, pero consiguió dos empresas que la van a apoyar. Una está vinculada a los Werthein -no al ex canciller, sino a la otra parte-, y la otra a la familia Nofal", completó Wiñazki.

El último apellido puede no sonar trascendente a simple oído, pero Daniel Alejandro Nofal y Esteban Antonio Nofal son miembros del directorio de Torneos y Competencias y cuñados de Marcelo Grandío, el mejor amigo de Adorni y quien se quedó con cinco producciones en la Televisión Pública al mismo tiempo que le pagaba un viaje a Punta del Este a toda la familia del entonces vocero.