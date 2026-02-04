Misterio y terror: así fueron las últimas horas con vida de Érika Antonella Álvarez antes de su femicidio

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad en la calle Santo Domingo al 1100 en el coqueto barrio de Yerba Buena en Tucumán, revelan detalles escalofriantes sobre las últimas horas con vida de Érika Antonella Álvarez, una joven estudiante de enfermería que desapareció el pasado 6 de enero y apareció muerta en un descampado.

Las grabaciones permitieron reconstruir los momentos finales de la víctima al mismo tiempo que evidenciaron una trama de complicidad y encubrimiento que apunta a varias personas, entre ellas, Felipe Sosa, el principal acusado de su femicidio, y Justina Gordillo, pareja de Sosan y empleada judicial ahora detenida.

Erika Antonella Álvarez

Eran las 21:01:37 del 6 de enero cuando las cámaras registraron por última vez a Érika con vida. En las imágenes se puede observar una motocicleta oscura que se detiene frente a la vivienda de Felipe Sosa; a bordo iban dos personas: el conductor, identificado como Sosa, y una mujer abrazada a su cintura, que más tarde sería reconocida como Érika por su propia hermana. La joven llevaba puesta la misma ropa con la que había sido vista por última vez y entró a la casa del principal sospechoso. No volvió a salir con vida.

Apenas 11 minutos después, un automóvil negro, presuntamente un Ford Fiesta, aparece en escena. Según la investigación, el vehículo era conducido por Gordillo, quien habría llegado para participar en lo que la Fiscalía describe como una "reunión" dentro de la casa de Sosa. Las cámaras muestran que el automóvil permaneció estacionado frente al domicilio hasta las 00:38 horas del 7 de enero. Este dato resulta crucial, ya que la última señal del teléfono de Érika se registró cerca de las 3:00 de la madrugada , hecho que refuerza las sospechas sobre lo ocurrido en esa vivienda.

Las cámaras de seguridad determinaron que Érika Antonella Álvarez no salió con vida de la casa de Felipe Sosa

Las horas siguientes al ingreso de Érika a la casa de Sosa están plagadas de actividades sospechosas captadas por las cámaras. Según el informe forense, durante la madrugada del 7 de enero, a las 00:13 horas, se observan movimientos inquietantes en el exterior del domicilio. Varias personas no identificadas salen y entran al lugar, mientras luces de vehículos se encienden y apagan en repetidas ocasiones.

Más tarde, a las 13:13 horas del mismo día, dos individuos son captados cruzando la calle con cajas en dirección a la camioneta negra de Sosa. Uno de ellos llevaba puesta una remera amarilla. Este inusual movimiento se repite varias veces y despierta sospechas entre los investigadores.

El momento más perturbador ocurre a las 17:10 horas. Una camioneta Chevrolet S-10 negra, con el logo "Mundo Limpio" rotulado en sus laterales, pasa lentamente frente a las cámaras. En su caja trasera se observan bolsas negras de gran tamaño. Según el informe pericial, estas podrían haber contenido el cuerpo sin vida de Érika. Para la Fiscalía, esta imagen es clave: representa el momento del presunto "descarte" del cadáver bajo la fachada de una empresa de servicios.

La investigación no solo apunta a Sosa como autor material del crimen, sino que también señala a Gordillo como cómplice en un presunto intento por encubrir los hechos. Gordillo, una empleada judicial de 48 años, fue captada por las cámaras llegando al domicilio minutos después que Érika y permaneciendo allí durante varias horas.

Felipe Sosa

El juez Bernardo L'Erario Babot dictó prisión preventiva para Gordillo por un período inicial de tres meses mientras avanza la investigación. La Fiscalía sostiene que Gordillo tuvo un papel activo en el encubrimiento del crimen. Se le imputan tres cargos principales: ayudar en el descarte del cuerpo de Érika, posiblemente destruir el celular de la víctima —una prueba clave— y facilitar la fuga de Felipe Sosa tras el asesinato.

Aunque Gordillo no está acusada directamente del homicidio, los investigadores no descartan su participación en un "encuentro sexual grupal" previo al crimen, en el que habrían estado involucrados Felipe Sosa, Érika Antonella Álvarez y otros hombres cuya identidad aún no fue determinada.