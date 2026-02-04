Wanda disparó contra la abogada de Icardi y ella la criticó por la "ridiculización" que hizo del delantero

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene un final cercano de acuerdo a los idas y vueltas que todavía germinan en el marco del divorcio de la pareja. Recientemente la conductora cuestionó a la abogada del futbolista, Lara Piro, por el cachet de 30 mil dólares que cobra por defenderlo, mientras que la letrada aprovechó y la criticó por haber expuesto chats sexuales del padre de sus hijas Francesca e Isabella, lo que implicó una "ridiculización masiva de su figura paterna".

"Filtrar chats sexuales del padre de tus hijos es un montón", rechazó Piro en una entrevista que brindó a Los Ángeles de la Mañana al aire del streaming Bondi. La pareja de Rodolfo Barilli lo hizo en el marco de otras críticas que lanzó contra la abogada de Wanda. "Ana (Rosenfeld) inició todo esto con la primera exclusión del Chateau, inventando una violencia que nunca existió, mientras el tipo estaba tomando mate en la casa", detalló.

"Más allá de que le guste la cámara, eso sería lo de menos, a mí me interesa que tenga códigos en el expediente, y sobre todo con intención de conciliar por el bien de esas dos criaturas. Vivir en guerra es un montón. Estas chicas tienen una hiperexposición, una sobresexualización de su conflicto parental. Una ridiculización masiva de su figura paterna", explicó Piro.

Las declaraciones llegaron justo después de que Nara hubiera revelado el cachet que recibían ella y Elba Marcovecchio por estar detrás del caso en términos legales. "Si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza", disparó Nara en diálogo con Marina Calabró en DDM. "Ellas están cobrando la misma cantidad de dinero que a Francesca y a Isabella, el padre no les está pagando", añadió.

Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella.

La conductora de MasterChef habló en el marco de que la deuda alimentaria que ostenta el futbolista del Galatasaray turco asciende a los 600 mil dólares. "Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses. Cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante que quizás no se lo comunican sus letradas porque cuanto más lío haya, más ganan ellas y menos se aclara el conflicto", explicó.

"Si le pagan los alimentos a las chicas, se termina el problema y chau abogadas, se tendrán que ir a robar a otro lado ellas", las acusó, casi sin poder salir del lugar de manager que tuvo durante muchos años sobre su ex. "Yo creo que el único conflicto es ese no hay otro conflicto", afirmó después.

Siguen los ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Lo cierto es que tras unos segundos también criticó otro conflicto que "está en el aire de la famosa restitución que no tiene ni pies ni cabeza también, que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante". "Un papá que cada dos días viaja, tiene copas no se sabe si en tres meses le renuevan o no el contrato porque este contrato que estaba vigente lo hice yo y sé que se termina ahora a fin de mayo", reveló.