El gobernador Gustavo Sáenz presentó en Salta su libro "Federalismo y Progreso", una obra desarrollada en diálogo con la historiadora María Irene Romero que recorre la historia argentina para llevarla a una discusión plenamente actual: cuánto federalismo existe realmente en el país y qué lugar deben ocupar las provincias en las decisiones sobre desarrollo, producción e infraestructura.

"Desde la época del General Martin Miguel de Güemes vivimos una situación de desigualdad con el centro del país. La Nación tiene una deuda histórica con las provincias del interior profundo. Todavía hay una Argentina que espera y que duele", sentenció Sáenz.

El Centro de Convenciones de Salta fue escenario multitudinario este lunes de una presentación que tuvo un fuerte contenido político, más allá de lo estrictamente editorial. Allí estuvieron presentes Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, junto a legisladores naciones de Salta, Jujuy y Misiones miembros del Bloque "Argentina Federal".

La Nación tiene una deuda histórica con las provincias del interior profundo"

Acompañaron también familiares del gobernador, dirigentes de diferentes partidos políticos, empresarios, presidentes de cámaras y asociaciones del sector productivo, industrial, comercial, agropecuario y minero de la provincia, y cientos de salteños.

En Federalismo y Progreso, libro publicado por Editorial Planeta, Sáenz propone una conversación sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina desde una mirada marcada por el interior del país.

Durante la presentación, el gobernador salteño sostuvo que la idea nació de su "gusto por la historia, por Güemes, por el federalismo, por las asimetrías históricas que existen con el Norte de nuestro país. Esta idea queda plasmada en este libro que es el sentir de un salteño que ama profundamente su provincia, su gente y quería dejar por escrito un pedacito de lo que me enseño mi madre que dejó su vida en las aulas, enseñando".

Esta frase sintetiza uno de los principales ejes políticos de la obra: el planteo de que el desarrollo argentino no puede concentrarse en una sola región y que las provincias deben tener mayor protagonismo en las decisiones nacionales.

La mirada de la escritora, María Irene Romero

La historiadora María Irene Romero acompañó el proceso de construcción del libro a través de un formato de diálogo que permite conectar distintos momentos históricos con cuestiones políticas actuales.

Durante la presentación, Romero destacó: "El gobernador aprecia profundamente la historia a través de uno de los hombres más importantes de nuestra historia, como lo es Martín Miguel de Güemes, y ha tomado con mucho empeño la difusión de Güemes".

"Estamos muy necesitados de personas que nos dejen su testimonio. No se puede escribir si no tenemos testimonios. Que alguien deje testimonio de su tiempo siempre es bienvenido, porque deja no solo el conocimiento para nosotros, los contemporáneos, sino que quedará para el futuro una obra que será muy necesaria para Salta y la región".

De Güemes a los reclamos actuales

El libro parte de la figura de Martín Miguel de Güemes, pero no se queda únicamente en la reconstrucción histórica. Sáenz recordó las dificultades que tuvo el general salteño para conseguir apoyo del poder central durante la Guerra de la Independencia y vincula aquella discusión con las tensiones entre Nación y provincias que todavía atraviesan a la Argentina.

La concepción federal basada en pertenecer a una Nación común, pero respetando las autonomías, identidades y autoridades provinciales.

Con esa premisa, Sáenz avanzó sobre los problemas contemporáneos como producción, educación, salud, seguridad, integración regional, infraestructura y fortalecimiento institucional. Editorial Planeta define precisamente al libro como una reflexión sobre las raíces del federalismo y los desafíos para alcanzar un desarrollo más equilibrado.

Economía: equilibrio fiscal, pero también social

"En un país donde la unión no existe, donde se prioriza la economía y no la gente, donde todos los días se buscan abrir nuevas grietas y levantar muros, el mensaje es claro: a ese equilibrio fiscal que tanto se defiende hay que acompañarlo con un equilibrio social; a esa eficiencia económica hay que acompañarla con eficiencia social", dijo Sáenz en referencia al plano económico.

"La macroeconomía mejoró, la inflación bajó, pero hoy es fundamental poner en marcha los motores de la microeconomía, que son el consumo, la inversión y las exportaciones".

"¿De qué sirve el equilibrio fiscal si no genera empleo genuino, si las empresas no producen, si las pymes cierran, si la gente no tiene trabajo, si los chicos no pueden estudiar?".

Políticas de Estado

"Somos un país poco confiable, y esto tiene que ver con que van cambiando los gobiernos. Ese verso de que 'el que gana gobierna y el que pierde acompaña' es un verso: el que gana gobierna como puede y el que pierde no ve la hora de volver y de cómo voltear al otro. Ese es el grave problema de la Argentina: no nos decimos la verdad".

"Debemos definir tres o cuatro políticas de Estado y que sean sustentables en el tiempo, independientemente de los gobiernos que lleguen, para dar confianza a los inversores".

"En política no se gana insultando, sino mostrando qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que la gente espera".

Federalismo: "Argentina no empieza y termina en la General Paz"

"Cuando hablamos de federalismo tenemos que acordarnos no de este Gobierno, sino de todos, porque desde que nació la Patria, con Güemes, nunca hubo federalismo. Existe en la Constitución, pero tenemos un federalismo al revés, porque acá cada vez se beneficia más el centro del país con políticas centralistas y las provincias quedan relegadas", dijo y recordó que es algo que viene manifestando hace mucho tiempo: "Argentina no empieza y termina en la General Paz. Hay una Argentina que espera, que necesita una mirada hacia el norte profundo de la Patria, porque son cada vez más las asimetrías y las injusticias que padecemos. Una visión federal es que, independientemente de dónde hayas nacido, tengas las mismas oportunidades de salud, de educación, de progreso y de trabajo".

"Hay una deuda histórica con el Norte argentino. El Norte tiene para darle al mundo lo que el mundo demanda, pero necesita de esas obras y vamos a trabajar fuertemente para que eso suceda", explicó.

Diálogo con Nación y gobernadores

En otro tramo de su presentación, el primer mandatario salteño cuestionó que "no podemos seguir renegando todo el tiempo, peleando, diciendo... hay que ponerse en acción y es lo que hacemos este grupo de legisladores y gobernadores de distintos partidos políticos, que saben qué es lo que cada provincia necesita".

"Soy un convencido de que, una vez terminada la elección, hay que gobernar con el que la gente eligió. Un gobernador que tiene la responsabilidad de llevar adelante una provincia tiene la obligación, aunque no quiera, de dialogar, consensuar y conseguir lo que la gente necesita. Es hasta de adolescentes la pelea de los políticos".

"Tenemos que entender que la Argentina necesita diálogo. Así se construye consenso: sentarte y entender que el que está al frente no es tu enemigo, sino tu adversario político. Los enemigos para todos los argentinos deben ser la pobreza, la falta de empleo, cómo cobran los jubilados, los discapacitados y cómo resolvemos el problema de los jóvenes que no tienen oportunidades. Esos son los enemigos que golpean todos los días a la gente".

"Hoy se discuten candidaturas, reformas electorales, y la gente está viendo cómo llega a fin de mes, cómo hace para comprar los medicamentos que no le llegan, cómo sobreviven los abuelos. Por eso yy defiendo mucho a los más vulnerables, a los discapacitados, a los más viejitos, a los niños, porque los que viven en el centro del país no conocen las realidades de nuestras provincias. Pero no hay que verla por televisión, hay que estar ahí, en el lugar".

Arraigo y oportunidades para los jóvenes

Hablar de federalismo es también pensar en los jóvenes. "Tenemos que pelear por el arraigo y para eso debemos darles las herramientas para que los jóvenes se queden a vivir en su pueblo. Tenemos esa obligación, porque nos preocupan los jóvenes que se van de Ezeiza, pero nos preocupan mucho más los que se van de aquí de cada pueblo a los grandes conglomerados urbanos, donde viven con más necesidades que en el lugar donde vivían".

Infraestructura: C14, C15 y el desarrollo del Norte

En su visión de un país federal, Sáenz consideró que "el político tradicional cree en el cortoplacismo y no piensa en el futuro, en lo que vendrá. Yo prefiero convertirme en un estadista y no pensar en la próxima elección, y pelear por el ramal C14 y C15. Tenemos que hacer entender que este gobernador, este pueblo y el Norte argentino no pueden postergar 50 años más de concesión a una empresa que tenga la posibilidad de optar si quiere que el Norte argentino crezca, produzca y se desarrolle y, si no quiere, no hace las inversiones. No puede ser optativo el crecimiento de nuestra gente, de nuestros productores, de nuestros comerciantes".

"Hoy tenemos la oportunidad histórica de decirles que no es opcional, señores ministros, señor jefe de Gabinete. Las inversiones llegan cuando las obras de infraestructura están. En eso tenemos que pelear todos unidos, por un objetivo común. Peleando por una Salta distinta".

"Somos una provincia que Dios bendijo, que tenemos todo lo que el mundo demanda, pero hacen falta esas obras de infraestructura. Cuando peleo por una salida al Pacífico y al Atlántico, peleo por el desarrollo de Salta y del Norte".

Un claro mensaje político final

Con Federalismo y Progreso sintetizó: "El que gobierna, gobierna para todos. ¡Viva el federalismo! ¡Viva el Norte Grande, ese gigante dormido que ha empezado a despertar y a trabajar todos juntos y unidos! Porque Salta tiene esperanza, Salta tiene futuro. Tenemos muchas cosas para hacer, para desarrollar y llevar adelante".

"La gente los recordará como aquellos que no claudicaron, que no se prendieron ni de la pollera ni de la peluca de nadie, porque entendieron que primero estaba nuestro lugar, primero está la patria chica.

Porque cuando crezca cada una de las provincias van a crecer todos los argentinos. Crecen las provincias y crece la Nación. Que el federalismo sea realidad y no esté solo en la Constitución".

Con esa definición, Sáenz volvió a colocar sobre la mesa una bandera que viene utilizando desde siempre como uno de los ejes de su posicionamiento nacional: un federalismo que no quede solamente escrito en la Constitución, sino que se traduzca en recursos, infraestructura y oportunidades concretas para las provincias.