Ni sus hijas ni el Mundial: Mauro Icardi analiza no viajar a la Argentina y complica a la China Suárez

Para cualquier futbolista, vestir la camiseta de la Selección y disputar un Mundial representa la máxima aspiración. Sin embargo, ese sueño nunca llegó para Mauro Icardi. Y ahora, en medio de su conflicto judicial con Wanda Nara, tampoco podría disfrutar de la Copa del Mundo desde las tribunas. Según revelaron en Los Profesionales de Siempre, una reciente situación judicial que involucra al delantero del Galatasaray también habría frustrado uno de los grandes planes de la China Suárez: viajar a Estados Unidos para seguir de cerca el Mundial.

Mauro Icardi y la China Suárez no irán al Mundial

El conflicto está vinculado a la permanencia de Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, debido a una deuda relacionada con la cuota alimentaria de las hijas que tuvo con Wanda Nara: "Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos", aseguraron al aire.

Además, explicaron que existiría una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades estadounidenses para restringir ciertos beneficios a quienes figuran en ese registr:. "Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir", detalló. Y remató: "La China quería ir, pero van a pasar junio acá".

Mauro Icardi y la China Suarez no vendran a Argentina

Aunque días atrás trascendió que la pareja había optado por seguir el Mundial desde Argentina, en las últimas horas surgió una nueva versión que volvió a encender las alarmas: "Icardi analiza no venir a Argentina en vacaciones de invierno porque quiere garantías para salir del país. Debe la cuota alimentaria desde hace más de un año", informó Naiara Vecchio a través de sus redes sociales. Sobre este tema también se refirió Ana Rosenfeld en Infama. La abogada recordó que la denominada "casa de los sueños" de Icardi continúa embargada y sostuvo que las cuotas alimentarias siguen impagas, por lo que el futbolista debería regularizar su situación.

El contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray finaliza a fines de junio

Además, confirmó que el próximo 3 de junio se realizará una audiencia presencial en Buenos Aires, donde las representantes legales de ambas partes volverán a verse las caras para definir cómo será el régimen de las menores durante las vacaciones de invierno.

Como si el frente judicial no fuera suficiente, el presente profesional del rosarino tampoco ofrece demasiadas certezas. Su contrato con el Galatasaray finaliza a fines de junio y, hasta el momento, no hay indicios concretos de una renovación. Entre rumores, conflictos legales y un futuro futbolístico incierto, Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su carrera, mientras la China Suárez ve cómo uno de sus planes más deseados parece alejarse cada vez más.