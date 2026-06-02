Wanda Nara y Maxi López se besaron apasionadamente: la verdad sobre el impactante momento

Si hay alguien que sabe mantenerse siempre en el centro de la escena, esa es Wanda Nara. La mediática no solo aprovecha cada oportunidad para facturar, sino que también parece encontrar la forma de incomodar a Mauro Icardi con aquello que más lo enfurece: su cercanía con Maxi López.

La serie vertical protagonizada por la Bad Bitch y el ex futbolista estrenó nuevos capítulos y ocurrió lo que muchos usuarios estaban esperando: la ex pareja protagonizó un apasionado beso en pantalla .

Wanda Nara volvió a acercarse a Maxi López

Las imágenes fueron analizadas en Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David, donde la conductora no ocultó su sorpresa al ver la intensidad de la escena. "¡Piel de gallina! Hay lengüita", exclamó mientras observaba el momento junto a sus compañeros.

Quien también dio su opinión fue Carlos Salerno, que se mostró impactado por la química entre Wanda y Maxi. "Eso no es un beso de ficción. Yo me separo", dijo, aludiendo a la pasión que transmitieron los protagonistas durante la secuencia.

El panelista además cuestionó la escena y, especialmente, apuntó contra López. Según expresó, le resultó llamativo que participara de ese tipo de situaciones teniendo en cuenta que no es actor profesional y el conflictivo historial que mantuvo con Wanda, quien años atrás lo denunció por violencia de género.

Sin embargo, para desilusión de los fanáticos que sueñan con una reconciliación, el beso no habría ocurrido realmente. Al momento de firmar el contrato para la serie, Maxi y Nara habrían dejado en claro que no realizarían escenas íntimas entre ellos, ya que el ex futbolista quería evitar conflictos con su actual pareja, Daniela Christiansson.

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un beso viral y todos se acordaron de Mauro Icardi

Para cumplir con las expectativas de la producción y también con las del público, ambos llegaron a un acuerdo: recurrir a la inteligencia artificial . Según trascendió, el beso que finalmente se vio en las plataformas de Telefe fue generado mediante esta tecnología, algo que muchos usuarios detectaron de inmediato por algunos detalles visuales. Otros, en cambio, prefirieron entregarse a la fantasía y disfrutar del supuesto acercamiento entre Wanda y Maxi, imaginando además el efecto que las imágenes podrían tener en Mauro Icardi.

Sea real o producto de la inteligencia artificial, el beso se convirtió en uno de los momentos más comentados de las últimas horas y volvió a poner el foco sobre la particular relación que mantienen Wanda Nara y Maxi López, quienes lograron recomponer el vínculo con el paso de los años pese a su conflictiva historia sentimental.