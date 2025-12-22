Wanda Nara expuso la verdad sobre la deuda de Mauro Icardi: "Pagó 4 meses de los 14 que debe"

Durante unos días, todo lo vinculado al WandaGate se mantuvo sereno. Sin embargo, este lunes Mauro Icardi arribó en Buenos Aires junto a la China Suarez y los hijos de la actriz; y con el llegaron las polémicas.

El futbolista fue autorizado por el juez a pasar navidad con sus hijas. En este contexto, estará con Francesca e Isabella desde este mismo lunes 22 de diciembre hasta el 27 de diciembre, que debe devolver las menores al cuidado de su madre y él regresará a Turquía por orden del Galatasaray.

Mauro Icardi presumió su llegada a Buenos Aires

Si bien Icardi no quiso hablar con la prensa al llegar a Aeroparque, se supo que el juez autorizó su salida del país, aunque es deudor alimenticio. Así, Wanda se mostró bastante molesta al respecto y fue Juan Etchegoyen quien logró dar voz a la conductora.

A través de mensajes de Whatasapp, la empresaria fue clara respecto a las dudas sobre la cuota que debía pagar su ex: " Mauro pagó 4 meses de los 14 que debe . Sigue siendo deudor alimentario", soltó ante la consulta del periodista. La cifra sonaba fuerte, más aún en este contexto: "No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor", agregó la Bad Bitch.

Ahora bien, ¿ por qué el futbolista pagó esos meses? Wanda lo explicó sin muchas vueltas: "Pagó 4 meses para poder salir del país. Es deudor alimentario", desplegó Etchegoyen al sumar su voz a la de la protagonista.

Mientras en DDM vendieron que Mauro Icardi había adeudado el saldo total, fue Mauricio D'Alessandro quien aclaró que el monto pendiente de pago serían unos $300.000 dólares. Sin embargo, con lo pagado podrá pasar las fiestas con sus hijas y regresar a Turquía.