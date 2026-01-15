¡No es para todos!: el nuevo campamento musical de Cris Morena y el precio que desató polémica en redes

Cris Morena vivió un 2025 marcado por dos extremos: el éxito de Margarita y el profundo dolor por la muerte de su nieta, Mila Yankelevich. En ese contexto, la productora encontró en el arte una forma de canalizar el duelo y comenzó el año con una nueva propuesta que ya generó repercusión. ¡Ojo, no es para todos los bolsillos!

A través de sus redes sociales, la mediática anunció el lanzamiento de un campamento de verano artístico destinado a jóvenes con vocación creativa y especial interés por la música. La experiencia se realizará en Punta del Este y tendrá una duración de cinco días.

Cris Morena cumplió su sueño y lidera un campamento musical en Uruguay

Hablando directamente a cámara para generar cercanía, Cris invitó a los jóvenes a sumarse a lo que definió como un sueño personal: "Hola a todos, estoy súper feliz de contarles que pueden ser parte de un campamento musical que era mi sueño dorado ", expresó en el video.

En la grabación también aparece Tomás Mayer Wolf, director de Otro Mundo, quien adelantó cómo será la dinámica del campamento: "Vamos a estar creando, grabando, improvisando y respirando música todos los días", prometió, en una propuesta que a muchos les recordó a la clásica película Camp Rock.

Al final del video, Cris Morena convocó a los interesados a inscribirse a través del sitio www.portalbosque.com. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de enero y ya advirtieron que no todos podrán ingresar, ya que se trata de una experiencia "con proceso de aplicación y audición previa".

Los montos del campamento musical de Cris Morena indignaron a muchos usuarios

En la descripción de la publicación, la empresaria amplió detalles sobre la iniciativa: "¿Y si te regalás cinco días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos? ¡La Experiencia de Música y Creatividad llega a Uruguay!", escribió.

Sin embargo, la polémica no tardó en instalarse en redes sociales cuando se conoció el valor de la propuesta. Quienes deseen participar deberán abonar un monto de 1500 dólares , cifra que no incluye pasajes a Uruguay ni traslados fuera del predio. Además, el seguro médico debe contratarse por separado y la opción de alojarse en una cabina privada tiene un costo adicional de 500 dólares .

El campamento de Cris Morena pic.twitter.com/7LZd0b7R8w — Ely (@MendocinaDel81) January 14, 2026

Asi debe ser el ingreso al campamento de cris morena en punta del este. pic.twitter.com/ZlEie1nM5O — Mariane 🌈 (@MBorletto) January 14, 2026

cris morena cuando vea a una nena de 50kg intentando entrar

pic.twitter.com/fbkQT8YxJF https://t.co/IhahHs0IVo — mili ⚢ (@m1logr0s) January 14, 2026

Aunque el posteo cosechó miles de "me gusta", también aparecieron comentarios críticos. Entre ellos se leyeron frases como: "Tengo que pesar menos de cincuenta kilos, ¿verdad?", "Me encantaría poder ser parte, lástima que el tema económico es un gran problema" y "Básicamente una secta. Hay un documental que lo explica en Netflix".

La crudeza de X no se quedó atrás. Usuarios de la plataforma viralizaron memes sobre los supuestos requisitos físicos para ingresar al campamento y volvieron a poner el foco en el costo de la experiencia: "Años haciéndonos creer que ser rico es malo y te cobra 1500 dólares por 5 días de un campamento musical en Latam. Dudo que allí haya huérfanos sin dinero y becados y OJO que si querés cabina privada son 500$ más. Amo a Cris Morena pero su hipocresía no tiene límites", fue uno de los comentarios que más repercusión tuvo.