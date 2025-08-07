Novaresio y Laje desmintieron la pelea que reveló De Brito, aunque se vieron chispazos: "Vos sos jodido"

Cuando hubo fuego, cenizas quedan... y durante el pase de hoy en América 24 entre Luis Novaresio y Antonio Laje, parecía que había explotado un volcán por la cantidad de estas que habían. Ambos conductores salieron a desmentir la pelea que había instalado su colega Ángel de Brito, a partir de un pase entre ambos que no se hizo. Aunque la fricción entre ambos por distintas caracterizaciones alrededor del Gobierno nacional es indisimulable.

"¿Le podés mandar un saludo a Ángel de Brito?", le pidió Novaresio a su compañero en el pase de este jueves. "Sí, por supuesto", contestó el piloto sin dudarlo. "Que dijo que está todo mal entre nosotros", le explicó el ex LN+. "Nada que ver, Ángel. Ayer también salió Tele Bizarra. Puede pasar que un día yo no esté o me tenga que ir", relativizó el ex compañero de Daniel Hadad.

Cuando el pase de teatro entre ambos ya estaba consolidado, el rosarino no se aguantó y le soltó una frase de esas que parecen en chiste, pero que también pueden parecer bien realistas: "Lo que pasa es que vos sos medio jodido", aventuró. "Sí, yo sí", reconoció Laje. "Pero no. Está todo más que bien", informó después. La supuesta discusión entre ambos se dio el miércoles cuando no se hizo el pase habitual, porque Laje se demoró con un móvil sobre el pistacho. Fue por eso que hoy Novaresio decidió romper el hielo y atacar la versión, en una demostración constante de buena onda con su compañero, que no pudo esquivar los chispazos entre ambos.

Antonio Laje negó la pelea, pero mostró que existió un enfrentamiento.

"¿Viste que no estamos peleados? Dicen 'se pelearon con Laje'. No, estaba terminando un informe del pistacho. Ya salimos en los portales. 'Volaron sillazos'. Yo les voy a pedir a los portales, que en el caso mío, no sé de Antonio, yo no puedo revolear un sillazo porque me duele la cintura", bromeó Novaresio. "Estábamos haciendo un móvil de pistacho, que me parece muy interesante, y no llegamos a tiempo", ironizó el periodista.

En ese sentido, Laje explicó que en general trata de irse a las 10. "Puede pasar que no estemos justo a las 10 y me voy. ¿Qué voy a hacer?", se preguntó. Novaresio lo respaldó entonces con una anécdota en otro canal. "A mí me pasó el año pasado con María Laura Santillán. Venía de tres horas, me tenía que ir a grabar a Vicente López", comparó.

Los chispazos entre ambos fueron sutiles, pero por momentos se hicieron evidentes. "Yo me iba y escuchaba que le decías a Mimí: 'Hay viento norte, ¿no?'. Y yo pensaba 'uh'", confesó Laje, dándole un sentido bélico a la frase. "No, pero el viento norte soy yo", lo contradijo Novaresio. "No. El viento norte me lo decías para mí", le respondió sin ponerse colorado el piloto.