Odiada, Yanina Latorre explotó contra Lali Espósito: "Desde que está con Pedro Rosemblat..."

El fin de semana, Lali Espósito revolucionó el estadio River Plate con un show de más de tres horas en el que cantó, bailó, homenajeó al Indio Solari y compartió escenario con invitados internacionales. Sin embargo, para algunos, como Yanina Latorre, todo eso pareció quedar en segundo plano frente a unos pocos minutos de contenido político.

Durante una de las performances de la noche, la cantante apareció bailando con un diario cuya portada decía: "¿Vive del Estado?", una clara ironía hacia las críticas que recibió en los últimos años. Además, incluyó una publicidad de cascadas como referencia a los lujos exhibidos por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Lali Espósito en su show en River

Más adelante, también se tomó unos minutos para agradecer al público y referirse a los ataques que recibió por parte de Javier Milei.

A Latorre, que siguió el recital a través de fragmentos viralizados en redes sociales porque no asistió al concierto, no le gustó que Lali hablara de política en el Monumental: "Yo siempre digo que el artista tiene que tener opinión, pero lo mejor es que no la manifieste públicamente. Acordate cómo lo pagó Dady Brieva, cómo lo pagó Flor Peña", sostuvo, al recordar que ambos artistas sufrieron cuestionamientos y consecuencias laborales por expresar sus posturas ideológicas.

Yanina Latorre cuestionó el discurso político de Lali Espósito

Desde su programa en El Observador, la panelista incluso intentó aconsejar a la cantante: "Yo no me metería para seguir siendo exitosa. Después, puertas adentro o en otro momento, si vas a hacer una nota... porque al final se te termina medio politizando la carrera y a veces dejás de facturar, no por falta de éxito".

Como si eso no fuera suficiente, Latorre también sugirió que la postura pública de Lali estaría influenciada por su pareja: "Ella siempre estuvo comprometida con la política. Creo que es una chica peronista o kirchnerista desde siempre, pero desde que está con este chico, Pedro Rosemblat, todo se exacerbó ", afirmó.

La declaración llamó la atención porque parece desconocer que Lali ya se expresaba públicamente sobre distintos temas mucho antes de iniciar su relación con Rosemblat. Además, omite un dato central: el conflicto con Milei no comenzó por una iniciativa de la artista, sino después de que el presidente la señalara públicamente y la apodara "Lali Depósito" desde sus redes sociales.

Al final, la crítica de Yanina Latorre parece apuntar más a la incomodidad que le genera ver a una artista masiva responder y defenderse que a una verdadera preocupación por su carrera. Porque si algo demostró el recital de River es que, lejos de perder apoyo por expresar lo que piensa, Lali reunió a más de 160 mil personas que eligieron acompañarla justamente siendo quien es.