Sorprendió lo que dijo Rodolfo Barilli sobre el funeral del Indio Solari: "No nos ponemos de acuerdo nunca..."

La despedida al Indio Solari, una de las figuras más emblemáticas del rock nacional, se convirtió en un evento histórico cuando miles de fanáticos se juntaron entre mates, cigarrillos y banderas durante el domingo y la madrugada del lunes en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, para rendir homenaje al músico. La convocatoria, que reunió a un millón de personas fue un ejemplo de organización social en medio de tensiones políticas.

Es en este contexto el periodista Rodolfo Barilli reflexionó sobre el acontecimiento y no escatimó palabras al destacar lo que significó este adiós multitudinario: "Somos un desastre. No nos ponemos de acuerdo nunca. No podemos organizar nada. A ver, cuántas veces escuchamos entre nosotros esas frases. Saliendo de nuestras bocas o entrando por nuestros oídos. Bueno, esta vez se pudo ", dijo tomando postura sobre la magnitud del evento que se llevó a cabo con una organización impecable coordinado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires comandada por Axel Kicillof.

Así fue el velorio del Indio Solari

El periodista no dejó pasar la oportunidad para señalar: "A ver, no exenta de mezquindades iniciales", de ciertos sectores políticos que se opusieron a que el funeral se realizara en el Congreso Nacional, última voluntad del cantante.

Sin embargo, destacó que el evento demostró que "desde el Estado, desde la sociedad civil, desde una familia con metida, se puede organizar un evento inédito, inédito por tamaño, por peso, por volumen y que su fin en sí mismo supera los medios y los prejuicios previos".

A pesar de las críticas iniciales y los temores de posibles desbordes, la jornada transcurrió en calma y bajo un clima de respeto absoluto: "Fue multitudinario, la gente barrió con todos los prejuicios, esos que rodearon el análisis previo con palabras como, 'Son un bardo, va a haber incidentes'. La gente fue, hizo la cola, tuvo paciencia y bajo la lluvia y el frío esperó su momento para decir, 'Adiós.' Salió bien", afirmó Barilli.

Este funeral también marcó una diferencia significativa respecto a previos en los que la organización estuvo lejos de ser ideal y sobre eso, expuso lo que pasó con la despedida de Diego Maradona: "Fue una contracara perfecta de aquel frustrado recuerdo del 2020. Esta vez se pudo, aprendimos, mejoramos y unos cuidaron a otros como él hubiera querido", reflexionó Rodolfo Barilli.