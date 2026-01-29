"Guapa sí, tarada no": la provocación de Flor Vigna contra Castro y la estrategia de marketing que desató polémica

Desde su separación de Luciano Castro, Flor Vigna hizo público el calvario que asegura haber vivido junto al actor: una relación marcada por los celos, las infidelidades y la manipulación. En ese contexto, la artista volvió a apuntar contra su ex a través de un video que no pasó desapercibido y que muchos leyeron como una burla directa.

En la promoción de su nuevo lanzamiento, La vara está baja, la cantante compartió una serie de fotos, pero lo que más llamó la atención fue el texto que eligió para acompañarlas: "Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Pero después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tírate un tiro en el paladar' hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", fueron sus primeras palabras.

Flor Vigna volvió a apuntar contra Luciano Castro: ¿todo vale en el marketing?

La joven continuó con una serie de indirectas que parecieron tener un destinatario claro: "El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón. Volviendo cada vez que volvés a ser feliz... hablándote al oído como pensamiento intrusivo... diciendo ¿y si otra vez nos están mintiendo?".

Sin embargo, más allá del descargo, lo que terminó de encender la polémica fue la remera que lució Flor Vigna con la frase: "Guapa sí. Tarada no", en clara alusión al "Hola, guapa" del audio que expuso la infidelidad de Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa radicada en España.

El gesto de la influencer no pasó desapercibido. Aunque suele mostrarse con una imagen ligada a las "buenas vibras", esta vez muchos interpretaron que se burló abiertamente de su ex y de la crisis que atraviesa con quien fue señalada como la tercera en discordia de la relación.

En este marco, Pepe Ochoa cuestionó las estrategias marketineras de la cantante y fue contundente: "Hace todo para que la busquen los medios y pagar 2 reproducciones más. Y no sólo no pega 2 reproducciones sino que se hace la desentendida en notas . ¿Es rara la estrategia de Flor Vigna no?".

Pepe Ochoa acusó de busca fama a Flor Vigna