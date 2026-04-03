Pablo Yotich, cine, resistencia y emociones al límite en "Instante": "Tomaron como primer enemigo a la cultura"

En un contexto adverso para la industria audiovisual, Pablo Yotich eligió hablar no solo de su nuevo proyecto, sino también del sentido de hacer cine hoy. Su próxima película, Instante, no es solo un drama atravesado por el amor, el dolor y la muerte: es también, según él, una forma de resistencia. "Lo que más me atrapó, primero fue el hecho de hacer cine, en el contexto en el que estamos viviendo como sociedad, como industria audiovisual y todo lo que eso conlleva", explicó en diálogo con BigBang .

Al ser consultado sobre qué lo llevó a involucrarse en la película, destacó el carácter colectivo de la obra: "La historia salió de un consenso entre compañeros, actores, directores, realizadores". Ese espíritu colaborativo atraviesa toda la producción. El guion, por ejemplo, fue construido en conjunto, permitiendo que los actores moldearan sus personajes desde el inicio. "Interpretar algo que ya está hecho para algo que te gusta de entrada, que está hecho para vos y que podés participar y modelar el personaje... estuvo buenísimo", resumió. Pero más allá del proceso creativo, Instante propone una historia intensa.

El film aborda el amor en contextos extremos, con personajes atravesados por enfermedades terminales. Para Yotich, el desafío emocional fue profundo: "Fue tremendo porque hay cosas que uno no las vivió... pero al interpretarlo nos cambió mucho cuando nos vimos caracterizados". Esa transformación no fue solo actoral, sino también personal. "A mí me afectó más que verme a mí, verla a Manu", contó, en referencia a su compañera de elenco Manuela Viale. Y agregó una reflexión: "Cuando vos ves la finitud tan cerca, empezás a valorar mucho más esos pequeños detalles... un café con tu hija, una charla, un beso, un abrazo, no dejar para mañana el decir te quiero".

El actor también fue contundente al describir el contexto en el que se realizó la película. Instante es una producción independiente, autogestionada y con recursos limitados. Sin embargo, lejos de verlo como una desventaja, lo resignificó como una necesidad: "Esto uno lo hace por amor... esta profesión uno no la elige por cuánto va a ganar, sino porque realmente la ama". Pero su análisis fue más allá de lo personal y apuntó directamente al escenario político actual. "Hay un gobierno que yo creo que el primer enemigo que tomó fue a la cultura, sobre todo al cine, al audiovisual, y aparte está ejerciendo una violencia inusitada contra los que hacemos cine", lanzó.

Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista a Pablo Yotich

En ese sentido, planteó dos formas de respuesta: la denuncia y la acción. "Hay dos opciones, salir a putear... pero también demostrar que cuando hay amor, cuando hay ganas, cuando hay pasión, por más que venga quien venga, esto no lo van a frenar". Uno de los ejes que más destacó Yotich fue el trabajo en equipo. La película, según contó, funcionó como una cooperativa donde cada integrante aportó desde su lugar. "Se hizo como una gran cooperativa, como esas viejas cooperativas de teatro, en donde todos ponían algo de sí".

Ese modelo, además, aparece como una respuesta al individualismo. "En esta época donde estamos tan absorbidos por el individualismo... nadie se salva solo", afirmó, retomando una idea que conecta tanto con la trama del film como con su forma de producción. El resultado, asegura, es una película profundamente humana, capaz de conectar con el público más allá de su dureza. "Estoy recontra convencido de que sí... si trasladamos un 10% de todo el amor que le pusimos creo que a la gente le va a gustar".

Más allá del drama, Yotich tiene claro qué busca generar en quienes vean la película. "Me gustaría que pasen un buen momento en el cine... pero también que puedan ir los padres con los hijos", explicó. Para él, Instante funciona como disparador: "Es una excusa para que vos digas después... '¿viste cómo en la peli? Bueno, vos qué te pasa'". En otras palabras, una historia que no termina en la pantalla, sino que continúa en las conversaciones cotidianas. Finalmente, el actor dejó una definición para resumir su mirada sobre el proyecto: "Es una película que es una bandera". No solo por su contenido, sino por lo que representa dentro del cine argentino actual.

Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista a Pablo Yotich

En un escenario de recortes, dificultades de financiamiento y problemas de distribución, Yotich plantea que este tipo de producciones visibilizan una forma alternativa de hacer cine. "Es un ejemplo de un montón de realizadores audiovisuales que también están haciendo lo mismo... apoyemos el cine, apoyemos a estos realizadores que lo hacen con amor". Con estreno previsto para el 23 de abril, Instante llega así no solo como una historia de amor y pérdida, sino como un gesto político y cultural. Una película que, en palabras de su protagonista, demuestra que incluso en los momentos más difíciles, el cine -como la vida- siempre encuentra la forma de seguir.