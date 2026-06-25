Pampita confesó por qué le fue mal cuando se casó: autocrítica, abstemia y desastres amorosos

En el vibrante set de Mundial Mundial, el programa que Pampita comparte con Andy Kusnetzoff durante la cobertura del Mundial 2026, la modelo argentina regaló un momentazo donde desplegó sinceridad, ironía y mucha autocrítica. Lo que empezó con una pregunta que parecía tonta sobre un mojito, terminó en una reflexión hilarante sobre sus matrimonios.

Con un vaso en la mano, Pampita fue sorprendida por Kusnetzoff, quien lanzó la pregunta del millón: "¿Pampita se va a tomar un mojito?". Sin titubear, la modelo respondió: "No, no tomo alcohol. Tomo solo limonada", dijo Pampita bastante orgullosa de ser abstemia.

Pampita cuando estuvo casada con García Moritán

Cayetano, uno de los compañeros del programa, no pudo ocultar su curiosidad y fue directo al grano: "¿Nunca tomaste alcohol? ¿Nunca te emborrachaste?". Antes de que Pampita pudiera responder, Sol Rivas, otra integrante del equipo, aprovechó para lanzar una broma que desató carcajadas: "Por eso es linda como es", afirma con contundencia.

La nacida en La Pampa reafirmó sin mucha vuelta: "No, nunca probé ningún tipo de alcohol". Sin embargo, Andy no estaba dispuesto a soltarla tan fácil y le recordó: "Te vi en mil brindis con gente importante en Fin de Año", dijo intentando correrla pero Pampita tenía una carta bajo la manga: "No, he tomado cervezas sin alcohol", dijo intentando sostener su coherencia.

Pero el momento cumbre llegó cuando Cayetano, fiel a su estilo curioso, llevó la conversación al terreno sentimental: "¿En tus casamientos?". Lo que vino a continuación fue oro puro, porque con una sonrisa pícara y un tono relajado, Pampita disparó: "Siempre brindé sin alcohol. Capaz por eso fue que me fue como me fue ", dijo desatando carcajadas en el estudio en Miami.

Para quienes no tienen el archivo fresco, la vida amorosa de Pampita fue un vaivénd e relaciones amorosas frustradas: se casó con Martín Barrantes en 2002 y volvió a dar el "sí" en 2019 con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Anita. Además, estuvo en pareja durante diez años con Benjamín Vicuña, padre de cuatro de sus hijos, aunque nunca llegaron al altar.