Pampita salió a dar explicaciones tras el escándalo entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Una de las parejas que está en la mira de los medios de comunicación es la de la modelo Pampita con el militante macrista Roberto García Moritán. Los rumores que trascendieron sobre una posible ruptura dejaron tiesos a los fanáticos de la pareja.

Es que lo que habría desencadenado la supuesta ruptura fue la actitud pedante de Benjamín Vicuña, ex pareja de Pampita que estuvo en el cumpleaños de una de las hijas que tienen en común, Ana la menor. Allí Vicuña apareció en un retrato familiar pero ningunearon de la peor manera a García Moritán que nunca dio explicaciones al respecto.

García Moritán y Pampita

Además, se dio a conocer que ninguno, ni la modelo ni el político, subían fotos juntos en redes sociales desde hace ya un tiempo mientras que tampoco se likeaban contenido que posteaban en redes.

Lo cierto es que Pampita fue quien puso la cara y el cuerpo y se enfrentó a la prensa argentina que pidió explicaciones. Sobre el tema, la modelo explicó que no se había enterado de nada: "No me entero nada de eso porque estoy feliz con mi presente, en todo sentido, de pareja, familiar, de trabajo... Así que estoy contenta", dijo con una sonrisa clavada.

Los protagonistas del evento como García Moritán quiso

Además, contestó la pregunta del millón: por qué no sube fotos junto a su marido tras aquel fatídico festejo en el que su ex y su actual marido se encontraron. Sobre eso, Pampita fue tajante: "Tengo la suerte que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país", dijo y completó complaciente: "Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas y, además, obviamente pagan un montón. Mi familia me acompaña y me re contra banca", dijo para que no queden dudas sobre la situación de compañerismo que tiene con García Moritán.

Sin embargo, pampita no pudo esquivar la pregunta sobre el presunto conflicto que existió entre ella y su marido: "También se decía que hubo una crisis por una pelea en el cumpleaños de uno de los chicos por una foto que te sacaste con Benjamín Vicuña en la que Roberto no estaba", preguntó la cronista.

Benjamín Vicuña y Pampita cuando todavía eran pareja

Sin crisparse los nervios, Pampita lanzó: "Yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos", expresó contundente.

La foto del escándalo

"A la Argentina que me dio un gran amor", dijo Benjamín Vicuña en su alocución de los premios Martín Fierro del año pasado, algo que Roberto no habría dejado pasar así como así.

Fue ese gesto el que se sumó a la ninguneada que le hicieron al político en el cumpleaños de Anita. Según trascendió, García Moritán reaccionó de la peor manera: "Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña", dijo Paula Varela.

Pampita, por su parte, explicó: "Ella me dice que nada de lo que dije sucedió, que quiere mantener la armonía familiar y que todo lo que dije es falso. Yo le expliqué que es una información que me llegó y está chequeada. Entiendo su posición, la respeto, pero es lo que me llegó", confirmó Varela, periodista especializada en noticias del espectáculo. Sin embargo, por alguna extraña razón, la foto de Pampita y Benjamín Vicuña sin Roberto García Moritán nunca más fue encontrada en las redes sociales.