El camino corto para cerrar la causa se cerró de golpe. La Justicia de Río de Janeiro le negó a Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, el acuerdo de no persecución penal (ANPP) que buscaba su defensa. Con esa herramienta podría haber terminado el proceso sin condena ni antecedentes, a cambio de tareas comunitarias o del pago de una suma de dinero.

La negativa llegó en dos tiempos. El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) rechazó la propuesta, la defensa pidió que se revisara y la Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia confirmó el "no" en un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho. El Juzgado Penal N.º 37 de Río también desestimó el planteo, así que la causa sigue su trámite ordinario, con la Fiscalía pidiendo una condena.

Agostina Páez

La conclusión del MPRJ fue tajante: "En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo". El expediente había llegado a la fiscalía el 23 de septiembre, cuando el juez lo envió para evaluar esa salida.

El primer argumento fue matemático. El acuerdo solo es posible cuando la pena mínima es inferior a cuatro años, y Páez está acusada de tres injurias raciales contra tres personas, cada una con un mínimo de dos años. " La suma de las penas alcanza seis años de reclusión, lo que impide la celebración del acuerdo ", explicó el organismo.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río de Janeiro tras la difusión de un video con gestos racistas

El segundo argumento fue la gravedad de lo ocurrido. Según el MPRJ, Páez llamó "mono" al cajero mientras imitaba a un primate y después siguió con otros trabajadores. "Incluso después de haber sido alertada de que esas conductas eran delictivas, la acusada, ya de salida del local, ofendió a otras víctimas, llamándolas a los gritos 'monos' y 'negros de mierda'", detalló la fiscalía.

La acusación sumó un agravante en la actitud: según el MPRJ, Páez les dijo a las víctimas que no le iba a pasar nada por ser abogada e influencer, "colocándose en una posición de superioridad frente a los empleados del bar e incluso frente a las normas penales brasileñas, por ser de origen extranjero". Por eso, concluyó, un acuerdo "no es suficiente". Y recordó que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia brasileñas " repudian con vehemencia toda forma de racismo, como una de las más graves violaciones a la dignidad humana ".

Qué pasó en Ipanema

El episodio ocurrió el 14 de enero de 2026 en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en Ipanema. Páez, de 29 años, estaba con dos amigas y discutió con los empleados por el valor de la cuenta; según la acusación, en medio de la pelea los insultó con términos racistas y les hizo gestos que imitaban a un mono. Una de esas escenas quedó grabada en un video que se viralizó en Brasil y en la Argentina.

Agostina Páez detenida en Brasil

La Justicia de Río aceptó la denuncia y llegó a dictar su prisión preventiva; después la abogada quedó libre con tobillera electrónica y sin poder salir de la ciudad. En esos meses pidió disculpas públicamente y dijo que desconocía la gravedad del delito en Brasil. A fines de marzo, tras pagar una caución de cerca de US$ 20.000, el Tribunal de Justicia la autorizó a volver a la Argentina.

Con el acuerdo descartado, la causa avanza hacia el juicio. La defensa de Agostina Páez ratificó su estrategia y adelantó que seguirá litigando para conseguir la absolución. Del otro lado, la Fiscalía mantiene la acusación y pide que se la condene.