Presionado, Rusherking confesó lo que escondía con la China Suárez pero ninguneó a María Becerra

¡El escándalo del año! La confesión que sacudió al mundo del espectáculo: ¡La China Suárez se tatuó la boca de Rusherking cuando eran novios! Así lo confirmó el propio cantante en una charla cargada de verdades en MasterChef Celebrity, dejando a todos boquiabiertos.

Era un rumor de peluquería que circulaba en redes sociales, pero hasta ahora nadie lo había admitido abiertamente. Sin embargo, Rusherking no tuvo reparos en confirmar lo que ya era un secreto a voces.

El tatuaje de la China Suárez

Durante una conversación con la conductora del ciclo, Wanda Nara, el artista reveló que la actriz y modelo decidió inmortalizar su amor en su piel con un tatuaje de su boca. ¡Sí, como lo leen! Un gesto de amor eterno que hoy forma parte del pasado, pero que sigue dando de qué hablar.

Todo comenzó cuando Wanda, siempre curiosa y directa, le preguntó a Rusher sobre sus tatuajes. Entre risas y respuestas tímidas, el cantante terminó confirmando lo que muchos sospechaban. "¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?", le preguntó la conductora. Ante la insistencia, Rusher soltó la bomba: " Mi boca ". La revelación dejó a Wanda buscando pruebas en redes sociales y a los televidentes en shock.

Pero eso no fue todo. En el mismo intercambio, Rusherking negó haberse tatuado por amor. Sin embargo, la memoria no perdona y los fans no tardaron en recordar que durante su relación con María Becerra, ambos se hicieron tatuajes complementarios con una frase icónica de Game of Thrones. Mientras María se tatuó "Eres mi sol y mis estrellas", Rusher optó por "Eres la luna de mi vida".

El ninguneo de Rusherking dejó mucho que desear pero también puso en el centro de la escena a las dos mujeres más importantes en la vida del artista hasta ahora: la China Suárez y María Becerra. Dos amores que marcaron su vida y que, al parecer, también dejaron huella en su piel... y en la de ellas.