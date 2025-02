"¿Quién te hace los mejores regalos?": el polémico video de Wanda con su hija menor, con dardos a la China e Icardi

En una semana clave en la que la Justicia deberá definir cada una de las denuncias cruzadas entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la conductora regresó de su escapada musical y romántica a Córdoba junto a L-Gante y publicó un polémico video junto a su hija menor, Isabella.

"Hola, mami hoy llegó de viaje de Córdoba, entonces les quiero mostrar todo lo que me compró. Primero me compró esta máscara para la cara de Hello Kitty", cuenta emocionada la pequeña de ocho años, a lo que su madre acota: "Tenemos la misma".

💣Nota al lector: Hello Kitty se convirtió en el símbolo de la rivalidad entre Nara y Eugenia "La China" Suárez. Se disputan quién es más fan del dibujito japonés.

"Después me regaló este My Melody (un peluche, también japonés), que tiene un cosito acá y lo podés pegar en un vidrio. Después me regaló un Capybara (otro peluche)", muestra sonriente la menor de las hijas de la empresaria, quien le pregunta: "¿Ese lo querías? Porque ese fue un pedido". "Sí, yo se lo pedí", reconoció Isabella.

La pequeña continuó mostrando los regalos que le realizó su madre, que incluyeron más peluches y dos termos de colores. "Yo hago los mejores regalos del mundo, ¿o no?", le preguntó en un siguiente video la conductora a su hija, mientras la nena mostraba uno de los peluches.

Los videos fueron considerados por muchos como una provocación directa a Icardi, quien lleva casi un mes sin poder ver a sus dos hijas. Sin embargo, el jugador y su nueva pareja también se encargaron de mojarle la oreja a Wanda el fin de semana pasado cuando le celebraron (con la temática de Hello Kitty) a Magnolia, la hija mayor de "La China" y Benjamín Vicuña.

La presencia del delantero en recuperación en el festejo no sólo enardeció al chileno (quien optó por no subir ninguna publicación de la fiesta), sino que también hizo estallar a Wanda, quien no tardó en facturarle a su ex que no asistió al cumpleaños de Valentino, ni a los dos festejos de Francesca; pero sí se hizo "lugar en su agenda" para la hija de "La China".

"El padre eligió no venir a los tres cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños", se anticipó Wanda en un crudo comunicado en redes, en alusión al 19 de febrero, día en el que Icardi cumplirá 31 años.

Wanda también acusó a Icari de no haber siquiera participado de la organización de los festejos, tal y como lo hizo el último fin de semana con el de Magnolia. "No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera. Así como me verá la cara en las audiencias (a las) que me citó y son presenciales, me podía ver la cara y de paso estar con su hija, pero parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo, no lo dejó estar, ni colaborar con los cumpleaños; lo que sí hizo con hijos 'nuevos', ya que los hace llamar hermanos a todos, ni tampoco mandó un regalo, ni un ramo de flores, ni nada a su hija. Ni por el chofer".

"Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas... que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija (Magnolia disfrutó también de un doble festejo). Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el ía de mañana. Innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende a sus hijas", cerró con indignación.