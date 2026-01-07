Yanina acorraló a Wanda , expuso su verdad más incómoda y le sacó en cara lo peor: "Te tuve que pagar..."

La noche del martes fue un completo descontrol en MasterChef con la llegada de Yanina Latorre, quien se sumó a las grabaciones en reemplazo de Maxi López. En los primeros minutos, la mediática hizo temblar a más de uno con información privada y sacó las mejores confesiones de Wanda Nara.

El cruce comenzó picante cuando la conductora consultó si había pedido algún beneficio exclusivo para estar en el programa: "Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis", respondió la recién llegada.

Yanina Latorre llegó a Masterchef en reemplazo de Maxi López

Las chicanas entre ambas fueron las protagonistas de la noche. El intercambio siguió con una escena que mezcló humor y tensión real: hablaron del bloqueo en Instagram. Wanda aseguró que estaban bloqueadas y Yanina corrigió rápidamente, sin filtro: "No, vos me bloqueaste a mí, reina".

Lejos de achicarse, la Bad Bitch le contesto: "Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener". El jurado no pudo ocultar la risa y Martitegui tiró la línea que resumió el caos: "¿Yo puedo renunciar ahora?".

Wanda Nara y Yanina Latorre aprovecharon para sacarse en cara algunos rencores

Si algo quedó claro desde el minuto uno, es que Yanina llegó a MasterChef con el cuchillo afilado y no precisamente para cocinar. Así mientras competía en las hornallas hizo hablar como nunca antes a Nara: pasó de negar una tensión sexual con Maxi López a confesar que siente actualmente por Mauro Icardi.

Sin dudas, la conductora de SQP no solo fue a divertirse con desafíos culinarios sino que además hizo de las suyas para sacar titulares: " Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro? ", fue directo al hueso y Wanda no titubeó: ¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio.

En un intento de poner en palabras los sentimientos, la empresaria logró definir que no siente ni resentimiento ni odio por su ex pareja: " A mí me da lástima la gente poco inteligente ", lo resumió en una frase que dio pie a que Latorre redoble la apuesta: "¿Lo ves feliz?".

En redes sociales se comenta que Mauro Icardi no es feliz junto a la China Suárez y los grandes lujos que presume en sus publicaciones. Si bien siempre se muestra con una sonrisa, los usuarios hacen hincapié a que su mirada revela otra realidad, y Wanda parece estar de acuerdo con eso: "No", contestó a la pregunta de su colega.

Mauro Icardi y China Suárez