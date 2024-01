Tini Stoessel aniquiló a Cami Homs: "No me cargué a ninguna familia y tengo pruebas"

Tini Stoessel siempre es noticia, en especial cuando decide abandonar su tradicional hermetismo y hablar de su vida privada. Y es que, una de las cosas que más sufrió la cantante argentina, fue el nivel de exposición que tuvo desde que blanqueó su relación con Rodrigo De Paul; en especial por las duras críticas y ataques que recibió por parte de Camila Homs.

De Paul y Tini

Aquel amorío duró un año y siete meses. Fue fugaz, pero sumamente intenso. Es que en una misma relación se unieron dos potencias extra famosas, a tal punto de que todo lo que sucedía entre ellos, rápidamente llegaba a las portadas de todos los medios. Su comienzo, la convivencia, sus lujosas vacaciones y sobre todo la separación.

Desde el día en que dieron a conocer la noticia, lo primero que apuntaron la mayoría de las personas era en consultar qué había pasado entre él y Camila Homs, quien era su novia desde los 14 años y que de un día para el otro dejó de serlo sin conocerse los motivos ni las razones. Es que según los cálculos y los datos de las fechas expuestas cuando se conocieron y comenzaron a entablar una relación él todavía se encontraba en pareja y hasta había tenido recientemente a su segundo hijo, llamado Bautista.

Sin embargo, ni a Tini ni a De Paul les importó lo que decían los demás y sólo aceptaron dejarse llevar por el amor que se tenían. En esa misma línea, los seguidores empezaron a divulgar las publicaciones viejas que tenían juntos el ex Racing con Homs, los comentarios hechos -que luego Rodrigo borró- y todo coincidía en lo mismo: efectivamente la cantante y el futbolista se conocieron mientras él aún estaba en pareja.

Cami Homs y Rodrigo de Paul

¿Cómo comenzó? Fue a mediados del 2021 a través de una fiesta en Madrid el cual presenciaron los dos e intercambiaron sus números. Aun así, para no levantar sospechas porque él había sido padre recientemente, comenzaron a seguirse en las redes sociales meses más tarde. No obstante, en abril del 2022 su relación salió a la luz tras unas imágenes divulgadas en las cuales se los vio caminando de la mano en unas playas de Ibiza donde se encontraban vacacionando.

Más allá de que su relación era cotidianamente a distancia porque él se hospeda en Madrid por su carrera futbolística y ella en Argentina aunque muchas veces de gira por distintos países de Europa y Latinoamérica, supieron mantener una relación que duró un año y cerca de siete meses, a pesar de todos los factores que los rodeaban que muchas veces los dieron por separados, principalmente por los conflictos que mantenía él con su ex pareja que lo debieron llevar a lo judicial.

Pero todo aquello que se divulgó y se mostró, del cual ninguno de los dos quiso hacerse cargo alguna vez, Tini después de tanto decidió romper el silencio y desmentir con una sola frase todo lo que se le dijo durante los últimos dos años. "Yo no me cargué a ninguna familia", lanzó, en el programa de streaming Rumis, conducido por Lizardo Ponce y con Fran Stoessel, Cachete Sierra y Emilia Mernes formando parte de la mesa.

Fueron muchas las veces que se le preguntaron a Homs sobre lo que había pasado y ella en un principio decidió mantener el silencio y ya tiempo más tarde no podía hablar por una orden judicial de De Paul. No obstante, salieron a la luz distintos chats en donde ella le reprochaba a quien fue su pareja durante más de 10 años haberle sido "infiel" mientras ella esperaba el segundo hijo.

Más allá de eso, Tini nunca antes había hablado del tema e incluso se mostró en su show con Francesca, hija de De Paul y Homs, viéndola y cantando sus canciones en primera fila. Todo aquello parecen haber sido solo recuerdos y hasta el día de hoy, la Triple T no perdona la careta de romper familias que le pusieron y la cual niega rotundamente.

tini-stoessel

Mientras en el streaming hablaban del amor y de lo que es enamorarse, la creadora del álbum "Cupido" dio su punto de vista poniendo por encima la letal frase. "En el mundo pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar de cosas... yo no me cargué a ninguna familia, la verdad", dijo con total seriedad y un poco de frustración por aquel título impuesto.

Y prosiguió: "Tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema porque no tengo nada que ver con eso. No puedo dar mi opinión tranquila del tema porque ya me van a tildar de algo que no fui". En ese mismo instante, todos los que estaban presentes en el estudio comenzaron a aplaudir, reírse y hasta ovacionarla por lo dicho.