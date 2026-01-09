La Reini no se achicó ante Yanina Latorre: le dijo "ensobrada" y la picanteó como nadie se atrevió antes

Yanina Latorre llegó a MasterChef con la idea de revolucionar las cocinas y sacar las mejores primicias de cada participante. Y si bien algunos se mostraron un poco tensos cerca de la periodista, hay otros que la llegaron a desafiar. En el último grupo se encuentra Sofi Gonet, más conocida como "La Reini", a quien no le tembló la lengua a la hora de enfrentarse.

Todo comenzó con un comentario amigable de parte de la influencer: " Yo pensé que Yanina era mucho más picante . Al final me parece que es toda una mentira, es re buena", la recibió con la mejor de las ondas al reemplazo de Maxi López.

La Reini vs Yanina Latorre

Sin embargo, el clima se tensó cuando Wanda mencionó que Yanina "tiene un código con los jugadores de fútbol", para no revelar información sobre ellos: " Me parece una pesada Yanina con eso de los códigos ", soltó sin vueltas Gonet, a lo que Latorre no tardó en retrucar: "Pesada sos vos, querida".

Mientras los demás participantes se concentraban en el desafío culinario, las mediáticas tuvieron un encontronazo con fuertes acusaciones: "Tené códigos con otro, mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena. Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos imposible, es medio chiquito", fue al hueso la modelo.

Nara metió leña al fuego al cuestionar si se trataba de "códigos" o si en realidad la periodista recibía "sobres" de futbolistas: " Sí, debe estar ensobrada ", no dudó en su respuesta "La Reini".

Yanina sabe elegir muy bien sus rivales para salir enaltecida y apuntó nuevamente contra la influencer dejando pasar por alto el comentario de Wanda Nara: "Sé que te querés colgar de mí para dos portales, Reini, pero yo no necesito colgarme de vos".

La Reini



El ida y vuelta se volvió cada vez más tenso: "Si hay algo que yo no necesito es colgarme de Yanina para salir en un portal, lo hago yo solita. Solita me meto en los quilombos", siguió firme Gonet y Latorre tampoco dio el brazo a torcer: "Sí, ya lo sabemos, pero no por algo bueno", contestó cuando la conductora le recordó que estaba peleando con la participante más viral de MasterChef.

Finalmente, Yanina Latorre cuestionó los motivos por los cuales "La Reini" llegó a ser noticia y aseguró que tiene mucha información que podría jugarle una mala pasada a la creadora de contenido: "No le tengo miedo a nada. Me río de todas las barbaridades que dije e hice. Mi vida es un ritual de humillaciones y aprendizajes constantes", se defendió Sofi Gonet.