Se terminó el amor: Sabrina Rojas confirmó su separación de José "Pepe" Chatruc y explicó qué pasó

El romance que había sorprendido al mundo del espectáculo llegó a su fin. Sabrina Rojas confirmó que se separó de José "Pepe" Chatruc después de seis meses de relación y decidió ser ella misma quien pusiera punto final a las especulaciones que habían comenzado a circular alrededor de la pareja. Con un fondo blanco y un mensaje directo publicado en sus historias de Instagram, la conductora de Pasó en América comunicó la ruptura y dejó en claro que no hubo peleas, infidelidades ni un conflicto puntual detrás de la decisión. "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla", escribió Sabrina.

Lejos de cerrar la historia con reproches, la actriz eligió destacar las cosas buenas que vivió junto al exfutbolista. Incluso le dedicó palabras especialmente afectuosas y dejó claro que, pese al final, guarda un recuerdo positivo de esos meses. "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin", expresó.

De esta manera, Rojas buscó ponerle un freno a cualquier versión que pudiera vincular la separación con una pelea o una situación conflictiva. Su mensaje dejó entrever que, simplemente, el vínculo cambió y ambos decidieron no insistir cuando sintieron que la relación ya no fluía de la misma manera. La historia de Sabrina y Chatruc había comenzado a tomar fuerza públicamente en marzo, cuando en Intrusos Paula Varela reveló detalles del acercamiento entre ambos.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich mostró una fotografía en la que se veía a la modelo y al exfutbolista cenando juntos en Novecento. Para el conductor, aquella imagen ya daba algunas pistas sobre la cercanía entre ellos: "ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer". Varela, en tanto, explicó que ambos compartían un mismo grupo de amigos y que el vínculo se había ido construyendo en ese contexto. "Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas", contó la periodista.

El mensaje de Sabrina Rojas en sus redes sociales

Y agregó: "Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete". La periodista incluso reconoció que había evitado preguntarle directamente a Sabrina por el romance para no darle la posibilidad de desmentirlo: "No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad". Cuando Lussich quiso saber si había algo más entre ellos, Varela fue contundente: "Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc".

Y, según contó, el interés también era correspondido: "Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba". A partir de aquellas primeras versiones, las apariciones de Sabrina y Pepe comenzaron a multiplicarse. En abril realizaron una escapada a Punta del Este y, aunque durante un tiempo evitaron ponerle un nombre concreto al vínculo, las imágenes y los encuentros públicos fueron dejando cada vez menos lugar para las dudas.

La confirmación llegó a mediados de abril, cuando ambos fueron juntos por primera vez a una obra de teatro. Ante las cámaras de LAM, Sabrina eligió una particular manera de definir la relación: "Somos amigovios, amigos que se besan. Vinimos porque tengo amigas, Carla Conte, una obra que casi hago, porque cuando se iba a estrenar yo estaba haciendo Pasó en América. Así que vinimos a bancar". La etiqueta de "amigovios", sin embargo, quedó rápidamente chica para una relación que continuó creciendo con viajes, cenas, momentos románticos, dedicatorias y distintas apariciones juntos.

De hecho, apenas unas semanas antes del final, Sabrina había hablado abiertamente de sus sentimientos por Chatruc y había revelado qué era lo que más la había enamorado de él. En una entrevista exclusiva con Teleshow, la conductora había reconocido que se estaba permitiendo disfrutar del romance sin pensar demasiado en lo que podía ocurrir en el futuro. "Se puede hablar de amor. Hace muy poco que estamos y siempre digo paso a paso, y soy consciente de que se puede terminar mañana por cualquier cosa de la vida, porque uno se desenamore o por lo que sea. Pero sí, lo estoy viviendo muy tranquila y me lo estoy permitiendo", había contado.

Y sumó: "Entonces sí puedo hablar de amor. Hay muchas cosas que me enamoraron". Y luego había sido todavía más contundente al describir las cualidades que encontraba en Pepe: "No me había pasado con nadie de registrar tantas cosas lindas que decís: 'Ay, qué espectacular este hombre'. En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Tiene de todo un poco, que es como difícil de encontrar. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertidísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá. Hay un montón de cosas de Pepe que hacen que lo admire y que diga: ¡Guau, qué flor de hombre este!".

Sabrina Rojas

Por el momento, José "Pepe" Chatruc no realizó ningún comentario público sobre la separación. El exfutbolista tampoco replicó en sus historias el mensaje que publicó Sabrina y continuó compartiendo contenido cotidiano en sus redes sociales.