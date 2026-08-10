Cande Molfese volvió loco a Andy Kusnetzoff con la noticia sobre su primer hijo

Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: la actriz confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a su novio, Joaquín, y compartió la noticia tanto con sus compañeros de trabajo como con sus seguidores en las redes sociales.

"Ahora somos cinco", escribió al revelar la noticia. La frase generó rápidamente curiosidad entre sus seguidores, aunque detrás del número hay una explicación muy especial: la familia está integrada por ella, Joaquín, sus dos perros —Almendra y Romeo— y ahora el bebé que viene en camino.

Cande Molfese anunció su primer embarazo

La publicación estuvo acompañada por distintas postales de este incipiente proceso. Entre ellas aparece una ecografía en la que ya se distingue al bebé, el test de embarazo positivo y varias imágenes de la actriz junto a Joaquín.

En otra de las fotos, una de sus mascotas aparece supervisando el test de embarazo, mientras que Molfese también se mostró sentada en un sillón contemplando la noticia que acaba de cambiar su vida.

Cande Molfese mostró algunas fotos de su embarazo

La actriz decidió registrar diferentes momentos de estas primeras semanas: desde las visitas al obstetra y las miradas frente al espejo para observar su pequeña panza hasta una postal comiendo un sándwich de milanesa. De esta manera, dejó ver cómo fueron sus últimos días hasta finalmente confirmar públicamente el embarazo.

" Muy embarazada ", se lee en el epígrafe de una de las instantáneas que eligió para compartir la noticia y comenzar a mostrar esta nueva etapa junto a Joaquín.

Antes de hacerlo público en las redes sociales, Molfese anunció al aire que está embarazada y tomó completamente por sorpresa a sus propios compañeros de Perros de la Calle.

La actriz decidió jugar con el misterio durante algunos minutos hasta que finalmente mostró en vivo la imagen de la ecografía. Mientras algunos de sus compañeros todavía intentaban entender qué estaba pasando, Andy Kusnetzoff fue el primero en darse cuenta.

Así sorprendió Cande Molfese a Andy Kusnetzoff en "Perros de la calle" anunciando su embarazo. https://t.co/1CXMWyCQaD pic.twitter.com/j8P4EbW7ic — emi (@eeemiliano) August 10, 2026

El conductor reaccionó inmediatamente y gritó: "Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...".