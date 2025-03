"Si viene tu mamá, yo no voy": Nicole apuntó contra Mica Viciconte por los quince de Allegra

La modelo Nicole Neumann afirmó que no asistirá al cumpleaños número 15 de su hija Allegra, luego de que se realizará una mediación en donde se citó a su ex marido, el futbolista Fabián Cubero, y su actual pareja, la influencer Micaela Viciconte.

En principio, la modelo explicó que actualmente se hace cargo y acompaña a su hija durante la creación de su vestido y que realizará un viaje junto a ella. No obstante, Viciconte había asegurado que no compartiría la fiesta con la madre de la niña y este es el motivo, según Neumann, por el cual ella decidió dar un paso al costado.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas.

Al respecto, Neumann reveló que, en diálogo con Allegra, le explicó: "Cuando ella quería una fiesta con toda la familia, por supuesto, no tenemos ningún problema, acá somos todos adultos, sabemos cómo lidiar con la vida. Es tu gran día, tu deseo y así será".

Si va tu mamá a la fiesta, yo no voy"

Además, remarcó que la celebración quedó a cargo del futbolista. Aunque se había mostrado convencida de una fiesta familiar, la modelo apuntó: "Allegra tuvo que dividir las cosas y así lo decidió. Entonces y dadas las cosas, la fiesta la hace el papá y el viaje lo hará conmigo".

"Charlamos un poco sobre cómo estaban dadas las cosas y para mí, siempre la decisión final es de ella. Le dije, lo que vos desees, quieras hacer más convenientemente y que te haga feliz, te voy a acompañar", añadió al respecto.

Cubero, Viciconte y el hijo de ambos: Luca

En este sentido, Nicole afirmó: "Me pone mal que ella tenga que lidiar con ciertas situaciones a tan corta edad. Me parece que no corresponde, aunque lamentablemente es lo que nos toca y ella va a tener que aprender a lidiar con un montón de cosas".

"Como mamá hay un montón de cosas que me duelen por ellas porque no tendrían que estar en ese lugar o pasar por ese momento. Hay cuestiones que no puedo hacer o deshacer, pero igual, a mí me encanta viajar, acompañarla a hacerse el vestido como mamá y me parece espectacular", concluyó.