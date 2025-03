Sin darse cuenta, Jimena Barón reveló que día dará a luz a su segundo hijo

La espera va llegando a su final, a poco de convertirse en madre por segunda vez Jimena Barón disfruta de su último viaje con la panza. A través de redes sociales no sólo contó los detalles de su paseo por Nueva York y el problema que tuvo al despachar la valija, sino que aprovechó para confiar de cuántos meses está y cuando dará a luz.

"La historia es así: Nos ofrece la aerolínea despachar gratis los carry on y dijimos que sí. Matías me dice: pero no tenemos ni candado ¿no importa? Le digo que no. Cuando me ponen en la cinta mi carry me acuerdo que tenía una cartera cara adentro", comenzó su relato y continuó: "Pido que me la den y me dicen que tengo que reclamar en otra parte del aeropuerto. Vamos, la agarro. Casi perdemos el vuelo. Mal humor. Aterrizamos en Miami y llegaron todas las valijas menos el carry on de Matías", bromeó mientras grababa a su novio Matías Palleiro un tanto enojado luego de que la aerolínea enviará su valija a otro destino.

Jimena Barón contó de cuantos meses y cuándo dará a luz

Luego de intentar solucionar el problema del equipaje, Jimena se relajó en la cama del nuevo departamento que alquilaron en la costa de Estados Unidos y sorprendió a sus seguidores con el tamaño de su panza: "Cómo te dejaron subir al avión con esa panza, pensé que con 7 meses no podías viajar más", consultó una seguidora.

A pesar de haber explicado anteriormente que contó con la autorización de su equipo médico y se tuvo que colocar ciertas vacunas para el viaje, "La Cobra" decidió dar explicaciones nuevamente: "No estoy de 7 meses. Recién hoy cumple 26 semanas. Faltan 3 meses y 6 días", respondió la inquietud de la cibernauta. Entre cálculos y con calendario de por medio, la mediática tendría fecha para el 25 de junio .

El tierno posteo de Jimena Barón y el mensaje a su bebe

Por otro lado, la cantante se fotografió luciendo un outfit de entre casa: bombacha off white de algodón liso y una remera baby tee de mangas cortas en blanco y azul, con una estampa que dice "USA" en el frente de la moldería. El foco de la imagen estaba puesto en su panza y decidió escribir unas tiernas palabras a su hijo, que en un futuro podrá leer en la cuenta de Instagram de su madre: "Acá tus papás haciendo el último viaje solos antes de que nazcas, antes de que nos unas para siempre. Gordito lindo, te esperamos con emoción y amor infinito", escribió, y recibió una catarata de likes y comentarios.

Desde que anunció su embarazo, Jimena Barón recibió el apoyo de sus seguidores tras la revancha que le dio la vida luego de sufrir en su relación con Daniel Osvaldo: "Qué bella se te ve, carita de paz, amor por ese amor con Q y la última foto de pura emoción" o "Estás espléndida que hermosas fotos y que hermoso viaje, super merecido".