Jimena Barón se hartó de las críticas en su embarazo y estalló: "No voy a parir en la selva"

A diario, Jimena Barón muestra en redes sociales los detalles de su rutina: desde sus tips de ejercicios físicos y alimenticios, pasando por la crianza de su hijo Momo Osvaldo, hasta cada avance en su segundo embarazo. Si bien recibe cientos de mensajes cariñosos de sus fanáticos, la exposición también la lleva a ser víctima de críticas y comentarios pre juzgadores.

En esta línea, "La Cobra" se hartó de los comentarios negativos y salió al cruce: " Lo voy a decir con buen tono . Necesito por favor que dejen de decirme a cualquier historia que yo subo que no se puede hacer lo que estoy haciendo", comenzó su defensa a los sin fin de comentarios cuestionando sus decisiones durante la gestación del bebé.

Jimena Barón comparte el día a día de su embarazo

Todo ocurrió luego de que la cantante mostrará que toma jugo exprimido de naranja con suplementos: Omega-3 y magnesio. Además la cuestionaron por utilizar un masajeador para su espalda , por lo que no le quedó más que comentar que cada decisión que toma está respaldada por un equipo de médicos que la acompañan a diario.

Sobre esto, se refirió a los cuidados que tiene durante su embarazo: " Yo no voy a parir en la selva, no estoy sola con la criatura . Tengo médicos, obstetra y consulto las cosas, por ejemplo por los suplementos", continuó la artista que se hartó de recibir críticas de sus seguidores. Además, detalló cuáles son los comentarios negativos que más le hacen: "No puedo comer salchichas, no me puedo hacer masajes... ¡Todo me dejan hacerlo! No se preocupen, está todo bien".

Las historias de Jimena Barón que la llevaron recibir críticas de sus seguidores

Para transmitir seguridad a los cibernautas, y con la panza más grande que unos días atrás, Jimena Barón dejó en claro que cada paso que realiza es consultado y aprobado por los profesionales de salud.

Es así, que en los próximos días realizará un viaje a Nueva York: "Lo que ven acá son 3 ordenes del médico, una es un permiso para viajar porque me voy con mis maridos a las temperatura bajo cero; y después me tengo que dar una vacuna y un laboratorio. Hay médicos, chicas no se estresen ", explicó con cierto tono de humor y cansancio.

La cantante no sólo cuenta con un gran equipo médico, sino que además cuenta con al experiencia de ya haber atravesado un embarazo, en el que además no contó con un círculo de apoyo y contención, ya que se encontraba viviendo en el exterior para apoyar la carrera futbolista de su ex, Daniel Osvaldo. La situación actual de la influencer es completamente diferente, con un hijo y novio que la contienen junto a su madre y hermana que se ponen a su disposición.

Luego de exponer esta situación, Jimena Barón recibió varios mensajes privados de sus fanáticos, donde apoyaron su cansancio a los comentarios que juzgan sus modos de maternar: "Para mí es obvio que consultás. Si hicieras cosas que no podés, todos sabemos que la prioridad es el bótox", le escribió una persona con ironía. "Totalmente", reaccionó ella junto a un sticker dando entender que ya se hubiese inyectado ácido hialurónico en los labios.