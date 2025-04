Promesa rota y feroz interna en América: Mauro Szeta, de estrella policial a "cómodo invitado" sin programa propio

Todo comenzó como un romance televisivo perfecto. Mauro Szeta, una de las plumas más respetadas del periodismo policial, se despidió en enero de Telefe tras más de ocho años de trayectoria, para desembarcar con bombos y platillos en América TV. El acuerdo, según trascendió, era tan tentador como contundente: programa propio, emisión diaria, y la libertad creativa de llevar adelante el ciclo policial que siempre soñó. Pero el idilio duró menos que un noticiero del mediodía.

A Mauro Szeta lo pasean por todos los programas

Lo que parecía una jugada estratégica brillante de parte del Grupo América para ganarle una figura clave a su competencia directa, se fue diluyendo en un maremoto de contradicciones, cambios de planes y promesas incumplidas. Hoy, Szeta no tiene ciclo propio ni en América ni en América 24. Lo que tiene es una silla ambulante: un día en el programa de Sergio Lapegüe, otro comentando casos en distintos paneles, y muchas dudas sobre su futuro. "Hizo un pedido a las autoridades de la señal de que dejen de pasearlo por todos los ciclos para comentar casos que van surgiendo en la actualidad", reveló el periodista Nacho Rodríguez.

La tensión interna crece al ritmo de la indignación de Szeta, que -con razón- exige que se cumpla lo pactado. "El ofrecimiento nuevo que se le hizo es que tenga su ciclo policial, pero en la señal de noticias del grupo", detalló. Esto no hizo más que enfurecer al periodista especializado en policiales. Porque lo pactado era claro: un ciclo en pantalla abierta, no una mudanza forzosa al canal de noticias del grupo, donde el encendido y el alcance son mucho menores. "No me trajeron para esto", habría dicho, entre bastidores, el periodista de 51 años, quien ya empieza a sonar más como un náufrago mediático que como el nuevo emblema del prime time policial.

A Mauro Szeta le prometieron su propio programa y sigue esperando

¿Y qué hace el canal mientras tanto? Le ofrece ensayos disfrazados de oportunidades: como ponerlo a coconducir con Sergio Lapegüe, en una prueba que dejó más sombras que certezas. Szeta quedó completamente desdibujado en cámara, sin conducción plena ni espacio real, mientras desde Bendita TV hacían leña del árbol caído con un informe que fue más ácido que humorístico. Lo que en enero era una conquista para América, hoy se parece a un bochorno corporativo en cámara lenta.

Pero no es sólo un caso aislado. La grilla de América parece más un catálogo de ideas frustradas que una programación sólida: se cayó el nuevo "Sin Codificar", tampoco saldrá "Trato Hecho", y el canal sigue sin saber cómo ordenar su caótica oferta de contenidos. La palabra "presupuesto" empieza a repetirse como excusa en los pasillos, pero lo cierto es que, una vez más, el Grupo América vuelve a hacer lo que mejor le sale: prometer estrellas y apagar luces antes de que empiecen a brillar.

En un contexto donde la televisión abierta pelea por no quedar fuera del radar de una audiencia cada vez más dispersa, dilapidar figuras con trayectoria y credibilidad es un lujo que pocos pueden darse. Y América lo hace con una liviandad que ya preocupa. "Lo prometido es deuda", dicen por ahí. En América, parece que lo prometido es humo. Y mientras el canal decide si finalmente encuentra ese hueco inexistente en su grilla o termina de perder al periodista que se jugó por ellos, Mauro Szeta ya no quiere más vueltas. Lo suyo no era salir en cámara por salir. Era hacer periodismo, del bueno. Y no hay ciclo policial más triste que el que empieza con una mentira.