"Pensé en quitarme la vida": el estremecedor relato de Tamara Paganini tras la muerte de "La Colo" de Gran Hermano

El pasado 19 de marzo de 2025, el mundo de Gran Hermano quedó en duelo al conocerse el fallecimiento de Verónica Zanzul, conocida como "La Colo" por su cabello rojizo y su carismática personalidad en la primera edición del reality show. En este contexto, recientemente apareció Tamara Paganini, que en una entrevista con Secretos Verdaderos expuso con crudeza su dolor por la pérdida de su amiga e instaló nuevamente la importancia de la salud mental. Si bien la familia de Zanzul confirmó que se trató de una muerte natural, fue un momento inesperado para sus allegados. Según confirmaron fuentes policiales, fue su madre quien la encontró.

Su amiga, visiblemente conmovida, explicó la sensación de incredulidad que aún persiste: "Todavía uno no se acostumbra. ¿Viste cuando alguien desaparece y por momentos te encontrás pensando en 'la voy a llamar' o 'le voy a mandar este video que le va a encantar'? De repente ves que es una fracción de segundo que te parte una y otra vez el alma".

Tamara Paganini habló sobre la importancia de la salud mental

En el diálogo con Luis Ventura, la ex hermanita recordó a su amiga fallecida y reflexionó sobre las consecuencias emocionales que vivió tras el programa de convivencia. Pero la entrevista tomó un tono profundamente íntimo cuando reconoció que, luego de su salida del programa, atravesó momentos límite y pensó en acabar con su vida: "Yo pensé tres veces en hacerlo, es más, yo en mi agenda tenía tres cartas por si en algún momento tomaba coraje y finalmente me quitaba la vida. No sabía cuándo iba a tomar coraje para eso y llevaba tres cartas escritas como de despedida. No aguantaba más".

Tamara explicó que tuvo que atravesar problemas psicológicos luego de pasar a ser una figura pública. Sin embargo, no culpa a la producción: "Gran Hermano no tiene la culpa. Gran Hermano no tiene por qué cuidarte porque es un negocio. Los negocios no te cuidan", reflexionó y continuó cómo fueron sus primeros días al salir de la casa más famosa del país: "No conseguía trabajo. Un trabajo normal. No podía caminar por la calle. Llegué a vestirme de hombre para que no me reconozcan", confesó.

Desde su experiencia, Paganini reconoció que el aislamiento no fue su condicionante: "Sistemáticamente, de todos los Gran Hermano sale algún pibe que empezó a tener ataques de pánico o que fue anoréxica... Es terrible". Esto último viene de la mano de los diferentes comentarios en redes sociales que surgieron a partir del ingreso de Cata Gorostidi, quien atraviesa un problema de alimentación reflejándose en su físico.

Verónica Zanzul, conocida como "La Colo", fue hallada muerta a los 48 años

Tamara Paganini no es la primera ex participante que habla de las consecuencias que dejan estar expuesto 24 horas e intentar volver a la rutina que se tenía antes; Julieta Poggio fue una de las ex hermanitas que destacó la importancia de cuidar la salud mental después de su participación en Gran Hermano. En entrevistas, mencionó que el proceso de adaptación a la vida fuera de la casa fue desafiante y que recurrió a terapia psicológica para manejar la presión mediática y las críticas en redes sociales.

Asimismo, Coty Romero también comentó que fue medicada por un profesional de la salud mental debido a episodios de pánico luego de abandonar la casa. La correntina expresó que la exposición pública y la atención constante pueden ser abrumadoras, y reconoció haber experimentado ansiedad en ciertos momentos. Subrayó la relevancia de la terapia y el autocuidado, alentando a otros a priorizar su bienestar emocional y a no dudar en buscar ayuda profesional cuando sea necesario.