"¡Sos un burro!": denuncian gritos y maltratos de Luis Majul en medio de la crisis de audiencia de LN+

Un nuevo escándalo sacude los pasillos de La Nación+ y vuelve a poner bajo la lupa al periodista Luis Majul. En medio de una profunda caída de audiencia del canal de noticias, comenzaron a circular denuncias sobre un fuerte episodio de gritos y maltrato laboral protagonizado por el conductor dentro de la señal. La información comenzó a difundirse a través de redes sociales y rápidamente se expandió al mundo mediático.

La periodista Fernanda Iglesias fue una de las primeras en hablar del tema y alertó sobre la gravedad de lo ocurrido. "Hay un escándalo grande con Luis Majul en La Nación +. Gritos y maltratos contra un productor. La situación es grave. Hay videos y, quizás, haya una denuncia. El chico está asustado y no quiere hablar. Ojalá lo protejan", escribió.

Las versiones sobre el episodio no tardaron en multiplicarse. En su programa de streaming en Bondi, el conductor Ángel de Brito aportó nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido dentro del canal. "Majul rajó a su productora los gritos ayer a la noche. Último momento. O sea, productora de la televisión, ¿no? Toda la redacción lo escuchó. 'Vos conmigo, no laburas nunca más, sos un burro', me informan desde TN que le dijo. Que se ve que lo odian a Majul", aseguró.

Según esos testimonios, la discusión habría sido tan fuerte que se escuchó en distintos sectores de la redacción. El episodio ocurre en un momento particularmente delicado para La Nación+. La señal atraviesa una fuerte caída de audiencia que se profundizó durante el último año y que obligó a las autoridades a encarar cambios internos. Los números del rating reflejan la magnitud del problema. En noviembre de 2024 el canal alcanzaba un promedio de 1,78 puntos y ocupaba el segundo lugar entre los canales de noticias. Hoy, en febrero de 2026, el promedio cayó a 0,76 puntos y la señal quedó relegada al quinto lugar del ranking.

La pérdida equivale a una caída superior al 50% de su audiencia en poco más de un año. En ese escenario, el liderazgo del rating quedó en manos de TN (Todo Noticias), seguido por C5N. Más atrás aparecen A24 y Crónica TV, que también lograron superar a LN+ en distintos momentos del último año. La competencia se volvió particularmente intensa en el horario central de la televisión de noticias.

En la franja de las 20 horas, por ejemplo, Majul disputa audiencia con Jonatan Viale, Pablo Rossi y Gustavo Sylvestre. Durante febrero, el ganador de esa franja fue Viale, con 2,53 puntos de rating. La crisis también impactó en la estructura interna del canal. A fines de febrero dejó su cargo el gerente de noticias Esteban Talpone, quien había sido una de las figuras clave en la conducción editorial de la señal.

Su reemplazo será Nicolás Bocache, un productor proveniente de C5N que llega con la misión de intentar revertir el desplome de audiencia. La decisión generó sorpresa dentro del canal. Bocache fue uno de los responsables de la estrategia que permitió a C5N consolidarse como segundo canal de noticias del país. En LN+, en cambio, el escenario es muy distinto: una grilla debilitada por la salida de figuras como Eduardo Feinmann o Luis Novaresio dejó al canal sin varias de sus principales apuestas.

Luis Majul

Analistas del sector señalan que la caída de audiencia también está vinculada a la línea editorial adoptada por el canal en los últimos meses. En particular, la señal fue cuestionada por su cercanía con el gobierno de Javier Milei, algo que para algunos especialistas terminó alejando a parte del público que antes consumía su programación. Incluso una de las grandes apuestas de este año -la entrevista de Esteban Trebucq al Presidente- no logró el impacto esperado. El programa +Verdad midió apenas 2,60 puntos de rating promedio y quedó en el cuarto lugar entre los canales de noticias, detrás de dos programas de TN y uno de C5N. En ese contexto de caída de audiencia, reestructuración interna y competencia feroz por el rating, el escándalo por los supuestos maltratos de Majul vuelve a tensar el clima dentro del canal.