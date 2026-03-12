Detuvieron al cantante "Chelo" Torres: una grave denuncia por violación vuelve a sacudir la historia del líder de Grupo Green

La madrugada de este jueves quedó marcada por un operativo policial que terminó con la detención de Adrián Marcelo Torres, conocido en el ambiente de la cumbia como "El Chelo", cantante del Grupo Green. El músico fue arrestado en su casa de Villa Fiorito acusado de haber violado a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana dentro de su Volkswagen Suran. El procedimiento fue ordenado por la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza.

Personal de la DDI de esa jurisdicción, junto con el área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, allanó la vivienda del artista y secuestró el vehículo señalado en la denuncia, además de tres computadoras y dos teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes. Torres permanece alojado en una celda de la DDI matancera y se espera que sea indagado en las próximas horas.

La denunciante, identificada como A.E., de 43 años, declaró ante la fiscalía que trabaja realizando transmisiones en vivo con contenido musical y que había coordinado un encuentro con el cantante por cuestiones laborales. Según consta en la denuncia, ambos se reunieron para "discutir cuestiones laborales" y luego se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, en sentido hacia Liniers.

Durante el trayecto, el músico se habría mostrado "ofuscado" al perderse con el GPS del celular de la mujer. De acuerdo con el documento judicial, el cantante "le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio". La situación continuó hasta la localidad de La Tablada. Allí, cerca de las 3 de la madrugada, ambos permanecieron dentro del vehículo.

Detuvieron al cantante "Chelo" Torres

En ese momento, según el testimonio de la denunciante, el cantante le propuso pasar al asiento trasero. "(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", señala el escrito. Siempre de acuerdo con el relato de la víctima, el músico la habría tomado "del cabello, para que le haga sexo oral". La mujer intentó resistirse y lo empujó, pero el ataque habría continuado.

La denunciante aseguró que Torres terminó penetrándola por la fuerza. Tras el episodio, le habría gritado: "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no". Según su declaración, el cantante respondió con frialdad antes de dejarla en su casa: "Te llamo el fin de semana". La investigación avanzó rápidamente. La fiscalía ordenó buscar cámaras de seguridad que pudieran reconstruir el recorrido del vehículo y ya se encontraron dos filmaciones que muestran la circulación de la camioneta.

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que llevaba puesta durante la noche del hecho para que sea analizada por el Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense. Las prendas serán sometidas a peritajes genéticos en busca de rastros biológicos del acusado. Además, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza dispuso una restricción perimetral que prohíbe a Torres acercarse a la denunciante.

El arresto del cantante también quedó registrado en video. Las imágenes muestran a un numeroso grupo de policías ingresando a su vivienda de Villa Fiorito en medio del operativo. Según se observa en el registro, Torres no opuso resistencia y fue trasladado rápidamente en un patrullero. En redes sociales llamó la atención un detalle: al momento de la detención, el músico llevaba puesta una camiseta del Inter Miami con el nombre y el número de Lionel Messi.

Durante el allanamiento, además del vehículo señalado en la denuncia, los agentes secuestraron computadoras y teléfonos que podrían contener información relevante para la causa. El caso adquiere una dimensión aún más grave por los antecedentes judiciales del cantante. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por abuso sexual contra una niña de seis años.

La causa se originó en 2006, cuando una mujer denunció que Torres había abusado de tres de sus hijas mientras vivía en su casa. El músico fue juzgado por el ataque a la menor de ellas, quien al momento del juicio tenía nueve años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006. Finalmente, el tribunal lo condenó a tres años y ocho meses de prisión, a los que se sumaron cuatro meses adicionales por una causa previa por lesiones.

Detuvieron al cantante "Chelo" Torres

Tras cumplir la pena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, el cantante reapareció públicamente en recitales y negó las acusaciones. "Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa", declaró entonces. Ahora, más de una década después de aquella condena, el líder de Grupo Green vuelve a quedar en el centro de una causa por abuso sexual. Mientras la fiscalía reúne pruebas, analiza las cámaras de seguridad y espera los resultados de los peritajes genéticos, el futuro judicial del músico dependerá de su próxima indagatoria.