Escracharon a Wanda Nara por presunto maltrato animal: qué dice la denuncia

Desde que llegó a Italia, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por distintos motivos: desde su supuesto compromiso con Martín Migueles, hasta la limpieza de su casa junto a Mauro Icardi, sin olvidar la reciente audiencia judicial en la que volvieron a verse cara a cara.

Según trascendió, la jueza italiana habría fallado a favor de la Bad Bitch en relación con los bienes y una compensación económica. "Feliz", había escrito la mediática en su cuenta de X al salir de la reunión legal.

Wanda Nara a la salida de la audiencia con Mauro Icardi

Sin embargo, esa felicidad habría durado poco. Esta mañana, en el programa La Mañana de Moria, mostraron imágenes inéditas en las que vecinos de Wanda la denunciaron por supuestamente haber abandonado a sus mascotas durante más de 10 días mientras ella viajaba a Milán.

Según los testimonios de los vecinos, los perros "hace días están solos" y "se la pasan todo el día al sol". En las imágenes se los puede ver dentro de una especie de corralito.

"Habría una denuncia grave en contra de Wanda Nara, hecha por los vecinos en Nordelta, diciendo que habría abandonado, dejado tirados, a dos de sus perros en una jaula que está al lado de su casa", explicaron en el programa. Sin embargo, Andrés Nara, padre de la empresaria, aseguró que en la casa de su hija, ubicada en el barrio privado, hay dos empleados encargados de cuidar a los perros de Francesca e Isabella.

Por su parte, Mauro Icardi utilizó las redes sociales para demostrar que la audiencia con Wanda no significó un golpe para él. Así, compartió una foto con amigos celebrando una vez más el cumpleaños de la China Suárez. El gesto fue interpretado como una respuesta a los usuarios que suelen acusarlos de no tener amigos.

Mauro Icardi en Hermès ¿comprando nuevas carteras a la China?

Una vez más, el futbolista y la actriz demostraron estar atentos tanto a las opiniones en redes como a los movimientos de Wanda. Y es que la conductora pasó por Hermès para celebrar los resultados de la audiencia. Este jueves, Icardi hizo lo mismo y, por supuesto, lo mostró en redes para provocar a su ex: junto a una foto sentado en el local, agregó dos emojis de regalo, dando a entender que sigue comprando carteras para su novia.

Por su parte, la China Suárez compartió un video entrando a un avión privado rumbo a Milán, donde se encontró con flores y otra torta. "Un cumpleaños lleno de amor, sorpresas y lindos momentos", escribió. Lo que llamó la atención fue que, si bien es "más argentina que el dulce de leche", vivir en el exterior ya empieza a mostrar sus efectos: el clásico "feliz cumpleaños" se lo cantaron en inglés.