Julio Chávez vs. Ricardo Darín: la guerra fría del talento argentino que quedó al descubierto por El Eternauta

En el brillante firmamento de la actuación argentina, hay dos astros que brillan con intensidad propia: Ricardo Darín y Julio Chávez. Ambos supieron construir - a su manera y herramientas- carreras impecables, aplaudidas por la crítica y adoradas por el público. Pero lo que parecía una coexistencia pacífica de talentos, se transformó, con el paso del tiempo, en una tensa guerra fría que hoy empieza a mostrar sus chispazos tras el estreno de El Eternauta, la serie de Netflix. Palabras con doble filo, celos profesionales, decisiones polémicas y una antigua herida de juventud forman parte de este duelo actoral con más matices que un monólogo de Shakespeare.

Todo comenzó de forma casi inocente, con una entrevista amable. Julio Chávez, hoy al frente de La Ballena, obra que lo tiene literalmente embutido en un traje de obeso mórbido al mejor estilo Brendan Fraser, fue consultado sobre qué talento ajeno le gustaría tener. Su respuesta fue directa: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene". Hasta ahí, parecía una declaración amistosa, casi un elogio. Pero enseguida se asomó la sombra del pasado: "No lo conozco. No tenemos vínculo. Cuando éramos muy chicos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron por mal actor. Él empezó una carrera increíble".

De esta manera, lo que para muchos fue un elogio, para otros tantos resultó ser una ninguneada. Y como si fuera poco, se viralizó una charla donde Chávez lanzó una confesión que dejó a medio mundo con la mandíbula colgando: rechazó participar en Relatos Salvajes porque no quiso quedar debajo de Ricardo Darín en el cartel. "Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso", dijo el actor, casi señalando que la carrera de Darín se construyó a base de simpatía y no talento. La sinceridad brutal de Chávez, tan característica como su intensidad en escena, reavivó el fuego.

La impactante transformación de Julio Chávez

Esa misma película terminó consagrando a Darín en otro de sus personajes icónicos, y el rol que iba a ser para Chávez quedó en manos del siempre sólido Oscar Martínez. Pero mientras Chávez desplegaba su honestidad autocrítica ("sufro muchas inseguridades... no he logrado la tranquilidad que creía que tendría a esta altura de mi vida"), Darín, en su propio raid mediático por el lanzamiento de El Eternauta, lanzaba munición pesada, aunque sin nombres propios: "A mí me gustan los actores que me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos, interpretar a un parapléjico o tener una cicatriz enorme... Después pueden actuar para el cul... pero como están transformados...", dijo sin pelos en la lengua.

Ricardo Darín en El Eternauta

¿Casualidad? ¿Un palo solapado para Chávez y su impactante transformación física en La Ballena? En el mundillo actoral nadie cree en coincidencias. Las redes sociales no tardaron en encenderse con teorías y análisis: ¿Darín estaba ninguneando el esfuerzo de su colega? ¿Chávez confesó una envidia que lo carcome desde hace décadas? ¿O es simplemente una rivalidad artística entre dos pesos pesados que nunca compartieron escenario de igual a igual? En cualquier caso, la tensión está servida. No hay tiros, pero hay gestos. No hay insultos, pero sí silencios que gritan. No hay guerra declarada, pero sí una batalla de estilos: Darín, el galán popular, seductor nato, domador de públicos y cámaras. Chávez, el actor de laboratorio, denso, cerebral, incómodo, que construye personajes como un orfebre y arrastra al espectador a sus propias tinieblas.