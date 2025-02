¡Telefe en llamas! Wanda Nara y el reality de cocina que podría perder por incumplimiento de su contrato

Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer mejor que nadie es mantenerse en el centro de la escena. No importa si se trata de un escándalo amoroso, una nominación inesperada o una simple visita sorpresa a la televisión, la mediática siempre logra que su nombre suene fuerte. Pero esta vez, su última jugada podría salirle cara y costarle un proyecto importante en Telefe. La señal abierta no está pasando por su mejor momento en cuanto a la imagen de sus figuras, con Marley y Susana Giménez en el ojo de la tormenta, por lo que la cúpula de Paramount tenía todo planeado para refrescar su pantalla con el regreso de MasterChef Celebrity en 2025.

Wanda Nara, Mirtha Legrand y L-Gante

¿Y quién mejor que Wanda para estar al frente? Todo parecía cerrado y listo para que la ex esposa de Mauro Icardi hiciera su gran regreso como conductora. Sin embargo, una visita "relámpago" al programa de Mirtha Legrand desató una crisis interna en el canal. El pasado fin de semana, Wanda decidió hacer una aparición inesperada en la mesa de la diva de los almuerzos. No se sentó a compartir la velada, pero estuvo varios minutos al aire conversando con Mirtha. El problema es que nadie en Telefe estaba al tanto de este cameo y, peor aún, su contrato de exclusividad le impide aparecer en la competencia.

La mediática corre peligro de perder la conducción de MasterChef

En cuestión de minutos, los teléfonos en Paramount ardieron y los directivos comenzaron a analizar la posibilidad de darle un castigo ejemplar: bajarla de MasterChef. "Esta actitud irritó a las autoridades del canal, ya que no avisó que se haría presente en el programa y solo se sabía que acompañaría a su actual pareja", reveló el periodista Nacho Rodríguez. Y aquí es donde entra en escena Santiago del Moro, que con un guiño sutil ya dejó entrever que le gustaría retomar la conducción del reality culinario.

En una reciente emisión de Gran Hermano, el presentador aprovechó un desafío de cocina dentro de la casa para lanzar indirectas y musicalizar el momento con la clásica cortina del show gastronómico. Un mensaje entre líneas que ahora cobra más sentido. Mientras tanto, Wanda no parece demasiado preocupada por la tormenta mediática que desató. "Wanda tiene firmado un contrato de exclusividad estricta en donde no puede ni debe estar en ningún otro ciclo que no sea de la señal", aclaró.

La mediática está enfocada en su próxima aventura: un viaje a Turquía para asistir a la premiación de "Lo Mejor de Europa", donde está nominada como "Mejor Mujer del Año". Sí, leíste bien. Aunque los fundamentos de su candidatura sean un misterio, la mayor de las hermanas Nara ya estaría preparando las valijas. El problema es que Turquía no es territorio neutral para ella. Por culpa de ex marido, la empresaria está en conflicto con la justicia turca por la tenencia de sus hijas.

Wanda violó su contrato con Telefe al ir a lo de Mirtha

Por este motivo, su presencia en el país podría generar complicaciones legales inesperadas. Pero fiel a su estilo, Wanda no se achica y, según fuentes cercanas, tiene la intención de viajar sí o sí. Así las cosas, el 2024 de Wanda Nara parece más un reality de supervivencia que una tranquila agenda laboral. Entre contratos incumplidos, un posible castigo de Telefe, premios internacionales de dudosa procedencia y un drama judicial en Turquía, su año promete ser un espectáculo en sí mismo.